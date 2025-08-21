Vuelve la estantería más vendida de la historia de Ikea: rebajada y con complementos para aprovechar el espacio al máximo

El almacenaje es uno de los quebraderos de cabeza más comunes en todas las casas. Para ayudarte a organizarte mejor, Ikea recupera la estantería más vendida de su historia y lo hace con un precio rebajado.

La compañía sueca se ha especializado en diseñar piezas funcionales, que aprovechen el espacio al máximo y no desentonen en una gran variedad de estilo de decoración. Tanto para tu dormitorio como para tu salón, Ikea exprime cada metro cuadrado con soluciones versátiles.

La estantería más vendida

Este mueble es de sobra conocido, se trata de uno de los 10 muebles más vendidos por la tienda escandinava, La serie de muebles KALLAX se adapta a las necesidades de todos. En este caso, esta estantería clásica y económica es el máximo referente de sencillez. Su diseño sobrio y contemporáneo se adapta a cualquier decoración y estancia.

Esta pieza se integra en la decoración con elegancia y discreción. Su diseño depurado da una impresión de calidad a la vez sólida y homogénea. Con 8 huecos de 33,5 x 33,5 cm, es ideal para exponer libros, chucherías o incluso cestas especialmente diseñadas para él por Ikea. Fabricado con tableros de partículas y fibras, tiene un «acabado de pintura acrílica» fácil de mantener a lo largo de los años, basta con limpiarlo con un paño suave humedecido en agua.

Los muebles de esta línea están presentes en 5 colores: blanco, efecto roble blanqueado, marrón-negro, gris/efecto madera y blanco brillo. Elegante y espacioso, su buena calidad, su montaje rápido y sencillo y su precio te conquistarán. Ahora disponible con un 16% de descuento, por solo 49,99 €.

Lo mejor de su diseño es que puede completarse con otros productos de la marca para organizar mejor tu almacenaje. Utilizando cestas como la BRANÄS o cajas como la KUGGIS.