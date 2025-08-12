El resistente y barato sofá de Ikea para tu jardín: aguanta el sol y la lluvia

Con el calor de estos meses, el jardín se ha convertido en una de las mejores opciones para descansar y estar frescos este verano. Pensando en ello, Ikea ha desarrollado una gama de productos de jardín con el que hacernos la vida más fácil a la hora de amueblar este espacio.

La firma sueca apuesta por convertir nuestra parcela en un remanso de paz para disfrutar del tiempo libre. Si ya se han terminado tus vacaciones y te toca quedarte en casa, tu jardín o tu terraza pueden convertirse en unos aliados de lujo.

Para completar este espació el catálogo de Ikea te propone el sofá TALLSKÄR. Un mueble elegante y resistente, con recubrimiento epoxi e ideal para la temporada estival

Resistente y barato

Su aire romántico le confiere un encanto auténtico, reforzado por su mimbre de polietileno (ratán sintético). Este material plástico, a diferencia de lo que ocurre con la madera, es más fácil de mantener.

También tiene la ventaja de ser más resistente a cualquier condición climática, ya sea lluvia o sol. Con un asiento bastante cómodo, puedes mejorarlo aún más con la gama de cojines KUDDARNA, que se adaptan perfectamente a esta silla.

Suaves y resistentes a la decoloración por el sol, complementarán a la perfección tus muebles. Disponible en un paquete extraplano y fácil de montar, este sofá de exterior, combinable con otros productos de la misma serie, tiene un precio atractivo.

De hecho, la buena noticia para quienes tienen un presupuesto ajustado es que el modelo de dos plazas cuesta menos de 200 euros. Ikea te invita a darte un capricho por exactamente 199 euros. Una gran oferta que puedes aprovechar ahora antes de que este sofá se convierta en víctima de su propio éxito.

