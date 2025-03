Ni fuera ni dentro del frigorífico: aquí es donde tienes que guardar los limones para que duren

El limón es un cítrico con múltiples beneficios para la salud y un ingrediente esencial en la cocina mediterránea. Su alto contenido en vitamina C lo convierte en un aliado del sistema inmunológico, además de ser utilizado en una infinidad de recetas, desde postres hasta marinadas. En España gracias al clima privilegiado, disfrutamos de una producción abundante de limones, especialmente en regiones como Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde los limoneros son parte del paisaje.

Sin embargo, una gran pregunta siempre ronda en torno a este fruto y cuál es la mejor forma de conservarlo para que dure más tiempo fresco. Mientras que algunos creen que la solución es mantenerlos fuera del frigorífico, otros aseguran que la nevera es el mejor lugar.

La respuesta no está en el frigo (o al menos no directamente)

Varios creadores de contenido en YouTube han intentado responder a esta cuestión con diferentes experimentos. Uno de ellos es el canal "Cocina Para Principiantes", que en un video con más de 25.000 visualizaciones asegura que "no lo metas directamente en el refrigerador". Según explican los limones que se guardan en la nevera sin protección "se hacen amarillos muy rápido, absorben los olores de tu comida y se vuelven amargos rapidísimo".

Según este canal, los dos métodos más eficaces para conservarlos frescos son: guardarlos en un tupper o una bolsa con agua, ya que así "la fruta no entra en contacto con el aire de tu refri y evita que los olores penetren" o dejarlos en el frutero, porque al final "el limón es una fruta" y además "el aroma cítrico de limón repele mosquitos, dos beneficios en uno".

Por otro lado, el canal "Tenedor Libre", con casi un millón de suscriptores, ofrece un enfoque diferente. Su propuesta no solo se basa en conservar el limón entero, sino en aprovecharlo al máximo, congelando su jugo y su ralladura para futuras preparaciones: "Si tienes muchos limones y no los vas a usar todos, no los dejes en la heladera que se seque", recomiendan en el video. En su experimento, demostraron que exprimir el jugo y congelarlo en cubiteras permite conservarlo durante hasta cuatro meses en el congelador. Además, sugieren "sacar la piel del limón y mezclarla con azúcar" para usarla en recetas dulces, ya que "el azúcar es un conservante natural".