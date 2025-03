La maleta de cabina de Primark que no tendrás que pagar en ningún viaje porque guarda un secreto: «No le va a gustar nada a Ryanair»

El cobro por las maletas de mano por parte de las aerolíneas es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los pasajeros cuando recurren a las compañías low cost. Por ese motivo el Parlamento Europeo se ha propuesto poner en práctica cambios que obliguen a las aerolíneas de bajo coste a modificar su política comercial con respecto a las maletas de mano.

El objetivo es conseguir que el equipaje de cabina sea gratis y que se modifiquen sus medidas, pero las compañías aéreas no están dispuestas a esto. Por ese motivo, el Parlamento Europeo se ha puesto manos a la obra y ha dado su visto bueno al votar la petición de que se deje de cobrar y se unifiquen las medidas del equipaje de mano en todas las aerolíneas, aunque por el momento no lo han conseguido.

El tamaño de la maleta de mano lo fija la aerolínea, al igual que el cobrar o no por esta, pero desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), señalan que el equipaje de mano no debe superar los 55 cm x 35 cm x 20 cm. En cuanto al peso no hay recomendaciones, pero las aerolíneas de bajo coste suelen permitir hasta 8 kilos.

Ahora, gracias a Primark, viajar con una maleta de mano ya no se convertirá en un quebradero de cabeza. La firma ha puesto a la venta una maleta de cabina que se convierte en maleta de mano en un solo gesto.

«A Ryanair no le va a gustar este vídeo», desvela @martatips en su perfil de TikTok antes de enseñar la maleta de Primark que será «la solución a todos los problemas».

La maleta en cuestión cumple con las medidas que piden las aerolíneas para llevar debajo del asiento. Lo único que tendrás que hacer será quitarle las ruedas antes de embarcar y listo.

Además, trae una bolsita para guardar las ruedas y todo esto por un precio de 28 euros.