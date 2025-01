Adiós a guardar los vasos uno encima de otro: la solución japonesa en círculos para tener más espacio en el armario

¿Problemas de espacio en los armarios de la cocina? Japón al rescate. Los problemas de espacio son muy comunes en cualquier espacio de la casa. Cuanto más se acumule, mucho más difícil será ordenar y, sobre todo, conseguir armonía. Y es que la acumulación de objetos puede producir lo que se conoce como ruido visual e incluso afectar a la manera de sentirse dentro de casa.

Los armarios de la cocina almacenan toda la vajilla y esto a veces supone un problema. No es sencillo cuadrar los vasos y platos sin dañar algún elemento de por medio. Por eso, toda solución que permita reducir al máximo los huecos ocupados es bienvenida para dejar espacio a una nuevos elementos.

Las redes sociales pueden servir como una fuente de inspiración para muchas personas que necesiten saber cómo solucionar pequeños problemas de la casa de la forma más barata y rápida. En plataformas como Tik Tok los usuarios comparten sus trucos con el resto y muchos de ellos consiguen disparar su popularidad.

En esta ocasión, una usuaria ha compartido su estrategia para acabar con los problemas de espacio en los armarios de la cocina. Deberás aplicarlo en los platos y las tazas para el café y evitará que apiles una sobre otra. Para ello, debes meter una taza sobre otra de tal manera que acabes generando una especie de esfera con las tazas. Gracias a esta técnica podrás asegurarte también de que el polvo no se acumule dentro de las tazas.

También debes saber que esto se puede aplicar a la ropa, como explica la famosa gurí del orden en casa Marie Kondo. Según ella, lo esencial es quedarse con lo que se usa, sienta bien y hace feliz. Porque las personas tenemos mucha manía de guardar por miedo a que en algún momento se vaya a utilizar. "Si no lo vas a usar déjalo ir con gratitud", concreta.

Por otro lado, la separación de la ropa por temporadas no es necesaria para la especialista. Lo mejor es tenerlo todo a mano y dejar de lado lo que sabemos que el próximo verano no nos va a servir. Según ella, "cuando acabes de escoger toda la ropa deberías quedarte con un tercio de lo que tenías". Y ojo, que este método no solo se aplica en la ropa, también puede ser muy útil para la cocina.

Utiliza los armarios altos a cosas que no utilices con asiduidad. los platos, vasos, tazas y demás, colócalos al alcance sin necesidad de recurrir a una banqueta para cogerlos. Y, además, guardando todos los tuppers en vertical ganarás espacio y “puedes ver directamente todo lo que tienes”, explica Kondo. Aunque primero, haz una selección. Quédate con los que realmente usas y son funcionales.