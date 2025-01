La desconocida función de tu lavadora con la eliminarás las manchas más difíciles y persistentes sin esfuerzo

Si una de tus prendas favoritas se ha manchado y por mucho que frotes no consigues eliminar la mancha, quizá es que no estás empleando los trucos adecuados. Bicarbonato, agua oxigenada, vinagre...hay un montón de remedios caseros que prometen ayudarte a devolver a tus prendas su aspecto original, pero si los has probado todos y no consigues eliminar esa mancha, la solución puede estar en tu lavadora.

Este electrodoméstico cuenta con diferentes botones y programas, desconocidos para muchos y que sirven para dejar tu ropa como recién salida de la tienda. Todas las lavadoras incluyen ya un programa especial diseñado para ablandar las manchas antes de que empiece el lavado de ropa ordinario.

La solución está en el botón de prelavado o lavado rápido, una función que sumerge la prenda en agua templada ayudando a disolver las manchas antes de que el ciclo de lavado completo comience.

De este modo, cuando tengamos manchas de grasa, vino o chocolate podemos poner el prelavado y evitar tener que frotar o utilizar productos químicos agresivos.