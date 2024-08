Di adiós a la freidora de aire con el nuevo invento de Lidl: el sustituto que necesitas con mayor capacidad

Las freidoras de aire o airfryer se han convertido en uno de los artilugios de cocina más buscados. En el último año, las personas que buscan llevar un estilo de vida más saludable han encontrado en este electrodoméstico el aliado perfecto para lograrlo.

Uno de sus grandes atractivos es que los alimentos que se obtienen son mucho más saludables y con menos calorías que si hubiéramos empleado el aceite en la elaboración. Además, freír con aire es más rápido, ya que, a diferencia del horno, presenta tiempos de precalentado bastante rápidos. También te permiten despreocuparte en la cocina, ya que no habrá que darle la vuelta ni estar pendiente de que se frían todas las partes. Son muy sencillas de utilizar y no dejan olores, pero no todo el mundo es partidario de ellas.

Para los detractores del electrodoméstico de moda, Lidl ha lanzado un producto que hará un servicio muy similar y con una capacidad mucho mayor. Se trata de un mini horno de sobremesa perfecto para cocinas pequeñas sin espacio para un horno normal. Pero también para cocinar de forma rápida y sencilla.

El mini horno SilverCrest / Lidl

Viene con cinco funciones de cocción: calor superior, calor inferior, calor superior e inferior, calor superior e inferior con circulación de aire y asado giratorio. Y cuenta con una bandeja inferior extraíble y para mayor comodidad podemos programarlo hasta 120 minutos.