Así podrás limpiar las manchas de crema solar en la tapicería de tu coche

La crema solar debe ser un complemento de nuestra rutina diaria que con la llegada del verano y el sol debemos emplear más a menudo. Es importante aplicárselo bien no solo para evitar quemadura sino también para que no manche. Si el protector solar no ha sido bien absorbido por la piel, corres el riesgo de manchar tanto la ropa como la carrocería del coche.

El problema en manchar los asientos del coche es la dificultad que presenta limpiarlos. Por eso, lo mejor es hacerlo cuanto antes de algunas de las diferentes formas que te explicamos a continuación:

Lo ideal será comprador un limpiador de tejidos apto para la tapicería, aplicarlo, dejar actuar y retirarlo, asegurándonos de aclarar bien y dejar secar la zona. Otra opción es utilizar bicarbonato.

Lo primero, si llegas a tiempo, será secar y absorber parte del protector con un papel o un trapo limpio. Después echa bicarbonato o polvos de talco sobre la marca del protector. Estos absorberán el aceite del protector y solo hará falta aspirarlos para retirar los restos.

Si la mancha ya estuviera seca, lo mejor será usar bicarbonato con vinagre y dejarlo o actuar o, en su defecto, agua con jabón neutro. Cepillar el área de manera delicada, aclarar y retirar el jabón con un paño limpio e húmedo y dejar secar será la manera de cerrar el procedimiento.

Otra opción, si el coche tiene los asientos de cuero, es utilizar toallitas de bebé que eliminarán de un plumazo la mancha de crema solar.