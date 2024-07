La razón por la que miles de personas están usando limones cortados como truco contra las moscas en casa

Las moscas son uno de los grandes inconvenientes del verano. Llega el calor y los insectos aparecen cada vez más. Sobre todo entre quienes tienen casa en el campo pero, en ocasiones también afectan a los que viven en la ciudad. Y lo cierto es que las moscas son bastante molestas sobre todo por las noches.

Por eso a lo largo de los últimos años ha habido cientos de remedios que se han utilizado para luchar contra ellas. Pero no todos son igual de efectivos ni mucho menos. Baste darse una vuelta por los foros tanto en internet en general como en las redes sociales en particular para darse cuenta de que la lucha contra los insectos se ha convertido en uno de los grandes objetivos de estos años. Tanto es así que muchos incluso dan remedios caseros lejos de los clásicos insecticidas.

Y es que utilizar la química es algo que, a veces, no convence a los usuarios. No en vano muchos no quieren rociar su casa con productos que puedan dejar determinados olores. Pero ¿entonces que se puede hacer?

En un grupo de Facebook en los últimos días eran varias las personas que hablaban de la efectividad de un truco que se ha vuelto viral: se trata de cortar un limón, partirlo por la mitad y clavarle varios clavos. Al poner una parte del limón en cada lado de la habitación en teoría te habrás librado de los mosquitos al menos durante unas horas (o eso dicen en los foros).

Probarlo no es demasiado caro ni nos va a machar nada así que por probar que no quede.