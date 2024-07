El truco de la secadora para deshacerte de los pelos de los animales de compañía en todas las prendas

Eliminar el pelo de mascota de la ropa puede ser un verdadero desafío, un reto añadido a la ya poca apetecible tarea de hacer la colada. Con todo, hay varios trucos y métodos eficaces que puedes usar para mantener tu ropa libre de pelos sin demasiado esfuerzo.

Todo empieza con la prevención, claro, especialmente con la ropa oscura. Trata de mantener tus muebles y otras superficies lo más limpias posibles para que se adhiera la menor cantidad de pelo posible.

Esto ayudará a reducir, pero no eliminará por completo los pelos de animal de tu ropa. Aunque el truco estrella que te proponemos hoy se traslada a la secadora, ya después del lavado, no está por demás que uses rodillos para pelusas o un guante de goma mojado como prelavado para retirar una parte.

Lava la ropa con agua fría para evitar que el pelo se adhiera más. Usa un ciclo de lavado prolongado para maximizar la eliminación del pelo. Agrega media taza de vinagre blanco al ciclo de enjuague. El vinagre ayuda a aflojar el pelo y a mantenerlo fuera de la ropa.

Truco de la secadora

Seca la ropa en la secadora con pelotas de secado de lana o pelotas de tenis. Estas ayudan a levantar y separar la ropa, permitiendo que el pelo se elimine más fácilmente y se atrape en el filtro de pelusa.