Despídete del colador: el truco del palillo de madera que dejará tu pasta como en el mejor restaurante italiano

Si eres fan de la pasta, seguro que has probado diferentes métodos de cocción para conseguir que tus platos te queden igual de deliciosos que en un restaurante italiano. Pero si todavía no le has pillado el truco a la preparación, quizá seas porque estás haciendo mal un paso.

TikTok es el paraíso de los consejos para los amantes de la cocina y la decoración y ahí hemos encontrado el secreto para conseguir que tus platos de pasta queden perfectos. Lo único que tendrás que hacer será abandonar el colador y buscar un palillo.

Con un palillo de madera de dientes de los de toda la vida, basta y sobra para preparar un buen plato de pasta, por ejemplo, y de paso ahorrarte un espacio más que considerable en el cajón o en el armario.

Cuando quieras retirar el agua sobrante de la comida, lo único que tendrás que hacer es ponerle la tapa a la cazuela, coger un palillo y colocarlo en medio. Es decir, ponerlo entre la tapa y el borde de la olla. Así, quedará una ranura minúscula que te permitirá escurrir todo el agua fácil y cómodamente sin que se caiga ningún macarrón, espagueti o cualquier tipo de comida que estés preparando.

No es necesario gastar ni mucho dinero ni tiempo en las labores domésticas ni en preparar suculentos y deliciosos platos. Con un poco de imaginación, el uso de ciertos ingredientes, así como una rutina regular, es más que suficiente para hacer que tu casa reluzca y que tus recetas enamoren.