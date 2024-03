¿Plancha quemada? Con este barato truco no volverás a tener que limpiarla

MIS TRUCOS PARA LIMPIAR LA PLANCHA QUEMADA 😏⬇️ 1- Hazlo en una habitación al lado de una ventana, el vinagre huele fuerte y sale mucho vapor, mejor si se va ventilando la habitación, si te molesta mucho el olor del vinagre puedes añadir agua al depósito, funcionará igual, simplemente tardarás más. 2- Hay que tener cuidado de no quemarse, el proceso se hace con la plancha enchufada 🙏🔥 3- Lo único que he encontrado ha día de hoy para quitar el quemado de la suela es el parecetamol, NADA MÁS! Y soy la killer de las planchas 😂 Seguramente rascando con un buen estropajo saldría, pero si dañamos la suela, la ropa se vuelve a pegar y vuelta a empezar con la plancha quemada de nuevo 😬 4- Cuando vas pasando el paracetamol se hace una pasta, no le deis con la bayeta, se quedará pegada, es mejor aclarar con el vinagre y que suelte todo, la desenchufamos y listo!!! #parati#fyp#trucoslimpieza #trucoshogar #tipslimpieza #limpiezaplancha #marianordichouse