El truco infalible con el que tu casa olerá todo el día a ropa limpia

Una casa que huela bien es una garantía de tranquilidad. En ocasiones detectamos hedores indeseables en la vivienda y no siempre resulta fácil localizarlos o deshacerse de ellos. El tabaco, el olor a frito o a pescado, las mascotas o incluso aromas procedentes de los vecinos o del exterior pueden quitarnos el sueño o la paz.

En ocasiones los ambientadores que se pueden encontrar en el supermercado no resultan del todo efectivos. Otros remedios como el incienso quizá no convenzan por su corta duración. Además, aunque las velas aromáticas también suelen ser un clásico, muchas veces no estaremos en casa para vigilar la mecha. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra casa huela bien sin desembolsar mucho dinero?

La realidad es que no es necesario mucho para lograr una buena ambientación en el hogar. Basta con recopilar algunos productos del día a día, que se pueden conseguir incluso sin salir de casa.

Un usuario de Tik Tok compartió un tip viral para aromatizar la vivienda. Consta de cuatro sencillos pasos. En un pequeño recipiente se debe verter un buen puñado de sal gorda. A continuación, se añadirán tres cucharadas de alcohol etílico y se removerá para que se distribuya bien en el recipiente. El siguiente paso es esparcir la medida de una o dos tapones de tu detergente favorito y remover de nuevo la mezcla.

Una vez tengamos todo bien integrado, se colocarán varios clavos (de cocinar) entre los granos de sal. Estos darán olor e incluso funcionarán como repelente de insectos.

¡Listo! Ya podemos colocarlo en el lugar de la casa que más nos guste y disfrutar de un agradable aroma a ropa limpia. Una vez hecho, para potenciar el olor, podemos añadir nuevamente cucharadas de etanol. Además, si lo colocamos sobre un radiador también será más eficaz y el rico olor llegará más lejos todavía.