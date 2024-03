El aviso de una experto sobre las regletas de tu casa: ten cuidado si no les ves este símbolo

En todos los hogares españoles hay conectada, en algún enchufe de la casa, una regleta en la que tenemos conectados diferentes dispositivos. Este utensilio nos permite aprovechar al máximo los enchufes de nuestra casa.

En ocasiones solemos llenarlo de diferentes cables que, sin darnos cuentas, puede llegar a suponer un riesgo en nuestro hogar. Para evitar posibles disgustos, Manuel Amate, experto en Energía y CEO de Domoelectra, ha dado un consejo a todos los consumidores para garantizar una correcta seguridad en sus casas en cuanto a la electricidad se refiere.

Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido en el programa 'Más Vale Tarde', de la Sexta, en el que ha recomendado no comprar las regletas de los enchufes en cualquier sitio y no elegir las opciones más baratas porque en la mayoría de los casos no cuentan con las garantías suficientes.

Uno de los aspectos más importantes es comprobar que "tenga la conformidad europea y todos los sellos de calidad habidos y por haber"."Uno buenísimo que nosotros reconocemos como instaladores autorizados es VDE. Es un sello de calidad excepcional para temas eléctricos", ha señalado.

Además, ha aconsejado que siempre que nos vayamos de vacaciones o dejemos la casa libre durante unos días, desconectar todo lo que haya porque se evita "los consumos fantasmas de esas líneas" y "tienes seguridad completamente". "En vez de ir regleta por regleta, vete al cuadro eléctrico, identifica bien los circuitos, que son muy sencillos, y así sabes que esa carga crítica no la tienes que tocar", ha rematado diciendo.