Adiós a las manchas en la alfombra: el truco para limpiarlas dependiendo de su material

Las alfombras, un elemento decorativo que ha mandado en muchos hogares durante años. Además de suavizar las pisadas en el suelo, también ha servido para evitar dañar los suelos de madera o de otros materiales. No obstante, en los últimos años, han ido perdiendo peso en los hogares. Ya no se suelen ver esas alfombras con decorados recargados y de corte clásico, ahora la tendencia ha ido, por otro lado.

Las ha habido de todo tipo, más elegantes, de colores, simples, con diseños arriesgados... Las hay para todos los gustos, pero todo lo bueno que tiene y que defienden los que las escogen, también es reprochable por sus detractores. Y es que las alfombras siempre han sido muy tediosas para limpiar. Además, es un foco importante dentro del hogar para la acumulación de polvo, bacterias y otro tipo de suciedad.

Diferentes tipos de alfombras

Lo primero que hay que tener en cuenta antes de ponerse a limpiar una alfombra es saber de qué material está hecha. Esto marcará la diferencia entre limpiar la alfombra y dañarla o dejarla peor de lo que estaba. Las hay de pelo corto o largo, que no suponen mucho riesgo a la hora de limpiarlas, en especial las de pelo corto son más sencillas. Luego también hay otras más específicas para el exterior, fabricadas con materiales más duraderos y colores no tan llamativos para que la suciedad de estar expuestas a la intemperie no se note tanto.

Entrando en el mundo de los diseños, los elementos y figuras recargadas han quedado un poco en desuso, dando paso a colores planos y formas geométricas. Por último, también es destacable reseñar las alfombras antideslizantes, una modalidad que evita caídas y accidentes en el hogar y que cuentan con una muy buena acogida.

Con que limpiar la alfombra

Una vez identificado el material ya se puede empezar a limpiar la alfombra con los materiales adecuados. Para retirar el polvo, migas o trozos de cualquier cosa, lo más útil es utilizar un aspirador, que retire esa primera capa de suciedad. Muchas veces, las manchas se producen por acumulación de polvo y restos, algo que con un aspirador se puede solucionar.

Para esas alfombras de fibras, ya sean largas o cortas, el jabón y el agua es lo mejor. Ayudado de un cepillo, tan solo hay que frotar las partes más perjudicadas y retirar la suciedad. Por último, es recomendable no dejar de lado la tarea de limpiar las alfombras. Para evitar que se acumule demasiada suciedad hay que estar pendiente cada cierto tiempo, limpiando de forma periódica.

En el caso de que sean de algodón o lana, el método anterior sirve, pero hay que tener en cuenta que el agua tiene que estar fría, para que no encoja el tamaño. También se le puede añadir sal para potenciar el efecto de la mezcla. Por último, otro de los consejos y en especial si la casa está en el campo o en zonas calurosas, es que es conveniente recoger las alfombras en verano para evitar la proliferación de insectos y que las polillas puedan dañarla.