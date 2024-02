Lo odias cuanto te pasa con la sandwichera, pero gracias a este truco dirás adiós para siempre a este problema

Si eres de los que recurres al sandwich en esas ocasiones en las que el tiempo no llega para cocinar nada más elaborado pero no quieres renunciar a comer rico, la sandwichera seguro que es tu mejor aliada. Un electrodoméstico básico y sencillo pero que saca de más de un apuro. Incluso, tirando de imaginación, puede resolver otras papeletas más allá de tostar simplemente el pan de molde de tu bocadillo.

El problema llega cuando, después de prepararte tu cena o merienda, restos de los ingredientes se quedan pegados. Para evitar que tu sandwichera se deteriore, puedes actuar de dos maneras.

Por un lado, previniendo el desastre del emparedado pegado en ella. Lo lograrás colocando papel de cera, del que se usa principalmente para el horno, antes de calentar el bocata (aquí te contamos como debes hacerlo)

Y si no se ha podido evitar el problema, toca limpiar lo mejor que se pueda la sandwichera evitando deteriorar las placas. debes tener en cuenta que no es recomendable utilizar ningún estropajo duro o un producto químico de limpieza, aunque sea de cocina, porque este podría dañar las placas antiadherentes. Estas placas son muy importantes para que el sándwich quede perfecto y no quede pegado al electrodoméstico.

Lo que necesitas para limpiar tu sandwichera es jabón líquido de manos o lavavajillas, papel de cocina, una esponja suave, una bayeta limpia y una espátula de silicona. Aquí podrás ver en detalle cómo limpiar tu sandwichera.