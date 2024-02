Descubre el botón secreto de tu microondas que nadie usa y es útil

Es uno de los electrodomésticos imprescindibles en cualquier hogar. No falta en ninguna cocina, sobre todo por su gran utilidad, pero hasta decora incluso. El microondas ya es un clásico de nuestro paisaje hogareño y aunque en la mayoría de los casos lo usamos para recalentar bebidas o comidas todavía desconocemos muchas de sus funciones.

Si en casa tienes niños pequeños que están en la edad de tocar todos los botones que se encuentran, este truco es ideal para ti.

El botón secreto del microondas es el que se utiliza para bloquear el aparato, evitando que unas manos inocentes lo pongan en marcha sin querer.

Cada marca de microondas tiene un combinación diferente para bloquearlo. En algunos si aprietas el botón de 'Stop' unos segundos en la pantalla te aparecerá la letra L o la palabra Loc. Esto quiere decir que ha quedado bloqueado. Para desbloquearlo aprieta durante unos segundos el botón 'Start'.

En otros modelos lo consigues apretando tres veces seguidas y con rapidez el botón 'Start'. Para revertirlo aprieta tres veces el de 'Stop'. En muchos microondas de la marca Samsung hace falta pulsar los botones 0 y 2 de forma simultánea unos 3 segundos, y para desactivarlo repite el mismo proceso.

El botón secreto para hacer una tortilla

A veces buscamos una comida rápida que no nos obligue a ensuciar tantos platos. Esto suele ocurrir cuando estudiamos o trabajamos. Afortunadamente, hay muchas recetas creativas que nos permiten utilizar lo que tenemos en la nevera con el mínimo esfuerzo. Todos estos deseos pueden satisfacerse con un solo plato. He aquí una deliciosa tortilla creada por un chef estrella lista en 2 minutos utilizando el microondas. Puede parecernos absurdo que un chef de renombre opte por utilizar el microondas, pero si lo usamos bien, desde luego no es un electrodoméstico que haya que desechar. Descubriremos entonces que no sólo sirve para recalentar las sobras, ¡sino todo lo contrario! Gracias a él, podemos incluso hacer postres de cuchara realmente deliciosos. Y no sólo eso, podemos conseguir éste y otros muchos platos diferentes en poco tiempo y con muy poca suciedad.

Así que vamos a descubrir cómo preparar este plato sencillo pero extremadamente sabroso con sólo pulsar un botón. En primer lugar, hay que reunir los ingredientes, empezando por los huevos. La cantidad puede variar de 2 a 4 huevos por persona, dependiendo de cuánto queramos enriquecer nuestra tortilla. Sí, porque además de los condimentos clásicos como el aceite, la pimienta y la sal, cada frigorífico puede ofrecer muchos otros ingredientes. Podemos añadir los últimos trozos de queso, las aceitunas que están a punto de caducar o esa carne en lonchas que tenemos pendiente de comer. El chef José Andrés sólo nos hace una petición, y es que añadamos una cucharada de mayonesa. Hay que batirla junto con los huevos antes de añadir el resto de ingredientes. Tenemos que asegurarnos de crear un líquido espeso y cremoso y luego verterlo en un recipiente apto para el microondas. Puede ser una fuente de horno pequeña o incluso un plato hondo de cerámica. Al fin y al cabo, podemos cocinar en el mismo plato en el que pretendemos comer. De este modo, habremos ensuciado realmente la menor cantidad posible de vajilla.

Humedecer el recipiente

Sea cual sea el recipiente que elijamos, tendremos que humedecerlo con un poco de aceite antes de echar los huevos. Así nos aseguraremos de que nuestra tortilla no se pegue. Sazonamos todo, añadimos los ingredientes y ya estamos listos para cocinar nuestra tortilla. Colocamos el recipiente en el microondas y programamos el tiempo y la potencia. A máxima potencia, nuestra tortilla podría estar lista en 45 segundos. Sin embargo, si nuestro microondas no es de última generación, es posible que tengamos que esperar 2 minutos.

En conclusión, habremos obtenido una deliciosa tortilla en un máximo de 2 minutos y sin apenas ensuciar. En resumen, no hay nada mejor que esto.