El secreto para limpiar la televisión sin dejar marcas y deshacerte de las motas de polvo para siempre

La televisión es uno de los electrodomésticos que más uso tienen en el hogar. Se convierte en el compañero perfecto en nuestro momentos de ocio para ver nuestra serie o programa favorito. Pero no hay nada que de más rabia que la pantalla se llene de polvo o huellas de dedos.

Es importante que no olvides limpiar la televisión, pero debes hacerlo con mucho cuidado, sobre todo la pantalla, para no dañarla y provocar arañazos. Mucha gente piensa que lo más cómodo es utilizar el mismo trapo y productos que se utilizan para eliminar el polvo de otras superficies de la casa y esto puede ser un error.

Para no llevarte un disgusto, lo mejor es utilizar un producto muy concreto que suele estar en todas las casas. Nunca utilices productos abrasivos ni líquidos que contengan alcohol y puedan degradar el producto. Lo mejor es utilizar agua y si es destilada, mucho mejor.

Para tener la pantalla libre de polvo, huellas o manchas, un paño de microfibras será suficiente, puesto que su suavidad no dañará el televisor. Otra de sus ventajas es que este tipo de trapos no sueltan pelusas, pero es recomendable reservarlo siempre para la misma función para que no coja restos o residuos que puedan rallarla.

Con el paño de microfibras mojado con agua destilada, ejerce una ligera presión en las zonas más sucias. En el caso de que haya una mancha más difícil de eliminar, se humedece directamente sobre la suciedad y con una parte seca del paño se pasa varias veces para eliminar los restos y dejarlo completamente seco.