El cambio de cortinas es tan aburrido como necesario. Si bien elegir un nuevo diseño para decorar nuestra estancia tiene su gracia, montarlas no entusiasma de la misma manera. Además, entra en juego otro factor muy importante: las medidas totales.

El proceso no es largo, pero sí algo tedioso: sacar la barra, meter cada arandela una por una, asegurarte de que queda bien repartida y, lo último y más importante, comprobar si finalmente arrastra. Si bien al longitud de las cortinas es una cuestión de gusto, lo cierto es que dejar un trozo demasiado largo colgando solo nos entorpecerá.

La solución más clásica es tirar de metro, tijeras, aguja e hilo, pero esta tarea te está obligando a volver a desmontarla, apañarla sin cortar demasiado -o demasiado poco-. Por eso, aquí te dejamos una solución muy rápida que puedes llevar a cabo en el momento y sin bajar las cortinas.

Lo único que necesitas son dos materiales: una cinta termoadhesiva y una plancha para el pelo. Antes de nada, mide la distancia a la que quieres colocar la cinta para no pasarte y asegúrate de no colocarla torcida para no generar desniveles. Después, pasa la plancha del pelo unos segundos por cada tramo para fijarla con fuerza.

Una solución al instante

El estilo de las cortinas es toda una cuestión de gustos, aunque cada una tiene sus ventajas. Muchos expertos en la decoración, por ejemplo, recomiendan contar con un textil de colores claros, de tal manera que absorban la luz y den brillo a la estancia fácilmente.

Por otro lado, en invierno es imprescindible tener en cuenta que un tejido fino no nos hará ningún favor. Las cortinas en esta época del año también toman un rol fundamental para el aislamiento de las estancias. Un par grueso o una doble capa podría ayudarnos a frenar las corrientes gélidas y mantener las calientes dentro de casa.

También, cuanto más corta sea la cortina, más entrará el frió en la estancia, así que debes medir bien cómo recortas cada tramo. Lo suyo es que quede a ras de suelo y que incluso sobre un poco, ya que demasiado tejido arrastrado acumulará todo el polvo del suelo.

