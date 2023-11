No hay nada más desagradable que unas cortinas que se lleven por delante toda la suciedad cuando estamos barriendo.Comprar estos textiles a veces es como una lotería. Cuando acudes a la tienda en busca del modelo perfecto probablemente se te pase una cuestión imprescindible para encajarlas en las ventanas: sus medidas.

Una vez en casa, emocionado por haber dado un paso más en la creación de nuestra estancia ideal, sacas del paquete los largos textiles que vestirán tus ventanas y crearán una capa translúcida entre la realidad exterior y el confort de un hogar.

Las sacas de su embalaje, las extiendes sobre la cama y te aseguras de meterlas como corresponde en la barra que ya te has molestado en colocar sobre la ventana de la manera más precisa posible. Si no ha habido un fallo de cálculo, habrás conseguido esquivar las inclinaciones y tus cortinas caerán a la par, sin dar lugar a cualquier desnivel.

En este momento, el choque de realidad te golpea en la cara: no calculaste el largo de la cortina y ahora un buen trozo del textil se posa en el suelo. Tienes varias opciones llegados a este punto: medir el sobrante, quitar las cortinas, cortarlas y arreglar los bajos; o buscar una solución original que recoja toda esta tela de más sin necesidad de quedarte de nuevo sin cortinas que te dejen a la vista del exterior.

Una solución al alcance de cualquiera

Es hora de ponerse manos a la obra para solucionar este incómodo problema que no te dejará barrer a gusto. A la hora de pasar la escoba por tu habitación, te darás cuenta de que gran parte del polvo se ha podido acumular a los pies de tus cortinas.

Ojo, no tendrás que saber coser para hacer un apaño en tu textil; tan solo tirar de ingenio y tener un par de cosas a mano. No todo el mundo nace manitas ni cuenta con el tiempo suficiente como para poner solución a problemas que surgen durante el día a día. No obstante, existen soluciones estéticas que quedarán a la altura de cualquier trabajo manual.

Ikea cuenta con una simple cinta con la que podrás dejar tu cortina a la altura perfecta. Tan solo necesitarás este producto, que recibe el nombre de Sy, y una plancha que selle el resultado final. Se trata de una cinta para dobladillos que te permitirá ajustar en seguida el bajo de la cortina. Para pegarlo, solo tienes que planchar, doblar y presionar y no necesitarás dar una sola puntada con o sin hilo.

Ojo, si tu cortina es demasiado gruesa, como ocurre ahora con las cortinas de invierno, pon dos de estas cintas. Este producto se vende en Ikea por 2,99 euros cada diez metros. Eso sí, debes tener en cuenta un detalle: no se pegará en aquellos textiles que requieran de un planchado a baja temperatura.

En cuanto a su cuidado, Ikea recomienda un lavado a máquina a 60 grados centígrados como máximo y sin usar lejía. También podrás meter las cortinas en la secadora a una temperatura normal, inferior a los 80 grados centígrados.