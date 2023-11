Además de ser una planta muy utilizada en la cocina, el laurel es un aliado formidable en muchos aspectos del mantenimiento del hogar. Sus propiedades relajantes y su fresca fragancia lo convierten en un remedio natural muy eficaz, sobre todo para solucionar pequeños problemas como la humedad en el interior del hogar. Puede parecer sorprendente, pero resulta muy útil cuando bajan las temperaturas y el aire húmedo empieza a hacerse sentir en el interior.

Con sal gorda

Una forma sencilla y práctica de aprovechar las propiedades antihumedad del laurel es combinarlo con sal gorda. La sal gorda es especialmente eficaz contra la humedad y, combinada con la hoja de laurel, se convierte en un aliado inestimable que ofrece resultados fantásticos en pocas horas. Basta con romper unas cuantas hojas de laurel y mezclarlas con sal gorda en un cuenco. Coloca estos cuencos en los rincones de la casa más expuestos a la humedad. Déjalos allí durante unos días, hasta que veas que la sal se ha disuelto por completo, ¡entonces vuelve a colocarlos!

En el radiador

El truco de poner hojas de laurel en el radiador es especialmente popular en invierno, no sólo para combatir la humedad, sino también para perfumar toda la casa. Basta con colocar las hojas de laurel directamente sobre el radiador y dejarlas allí hasta que se sequen por completo. Si la humedad es excesiva, puedes acelerar la eficacia del remedio colocando un recipiente con bicarbonato de sodio bajo el radiador, ¡y comprobarás que la humedad baja considerablemente en poco tiempo!

Cajones y armarios

Para proteger la ropa y la lencería doméstica de los efectos de la humedad, puedes utilizar el laurel con prudencia y mantener frescos tus muebles. La madera de cajones y armarios tiende a acumular humedad y deteriorarse con el tiempo, por lo que es esencial tomar medidas. Lo único que tienes que hacer es crear bolsas de hojas de laurel colocando unas cuantas hojas en bolsas de tela aireadas y espaciosas, y luego colocarlas en armarios o cajones. Las hojas de laurel actuarán como desodorante natural y mantendrán tu ropa fresca y seca.

Muebles de cocina

Al igual que los cajones y armarios, los muebles de cocina también pueden ser propensos a la humedad e incluso a la entrada de insectos no deseados. Te encantará saber que las hojas de laurel también ayudan a mantener alejados de la cocina a los invitados no deseados, ya que no les gusta el olor. Coloca hojas de laurel en los estantes de los armarios de la cocina y déjalas allí hasta que se sequen y haya que sustituirlas. También puedes colocar un pequeño cuenco con sal gorda o bicarbonato sódico en un estante para eliminar toda la humedad.

Quemar Laurel, esto es lo que pasa

El laurel se utiliza con fines medicinales desde la antigua Grecia. Hoy en día, se utiliza principalmente en la cocina, a menudo sin ser conscientes de las docenas de beneficios que ofrece para la salud. Aquí tienes 7 beneficios de quemar una hoja de laurel en casa.

Alivia la ansiedad. Las hojas de laurel contienen compuestos químicos que, al ser inhalados cuando se quema la hoja, calman el cuerpo y la mente. El humo que producen las hojas de laurel contiene compuestos químicos como el linalool, que reducen la ansiedad y el estrés al cabo de 10 minutos.

Alivia la inflamación. La capacidad de reducir la inflamación del cuerpo es sin duda uno de los beneficios más importantes del laurel. Esta propiedad se debe al eugenol, que tiene potentes propiedades antiinflamatorias.

Previene la diabetes. Consumir de 1 a 3 gramos de laurel al día ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Además, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ayudan a prevenir la diabetes de tipo 2.

Más lucidez mental. Quemar hojas de laurel tiene un efecto calmante pero, al mismo tiempo, puede despertar el cerebro. Por eso es un excelente remedio contra la fatiga crónica, gracias a compuestos como el cineol y la elemina.