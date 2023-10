Seguro que en alguna que otra ocasión te has visto en la situación de querer ponerte una prenda de ropa que has lavado y cuando has ido a cogerla te has percatado de que aún seguía húmeda. En estos casos, a no ser que dispongas de secadora, tienes que dejarla secar un tiempo más, pero gracias a un youtuber noruego experto en trucos del hogar, el remedio definitivo para estos casos se encuentra en una toalla de ducha.

Relacionadas El botón secreto que tiene tu lavadora con el que podrás convertirla también en secadora en sólo unos minutos