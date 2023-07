A menudo utilizamos ingredientes y productos de la cocina en el baño, pero casi nunca hacemos lo contrario. El vinagre, el bicarbonato sódico, el limón y muchos otros ingredientes, así como el lavavajillas, nos ayudan a realizar muchas tareas domésticas, pero no es que utilicemos el gel de ducha y el champú fuera de la higiene personal en el baño. Sin embargo, el champú que utilizamos habitualmente puede convertirse en un aliado insospechado a la hora de limpiar la cocina.

Así que si se te ha acabado el detergente, el vinagre, el limón o el ácido cítrico, corre al baño y prueba este remedio alternativo, cuyos resultados pueden sorprenderte.

Es un truco muy rápido y sencillo, perfecto para esos momentos en los que el fregadero está cubierto de suciedad y quieres dejarlo reluciente como nuevo. Atención: este remedio funciona en fregaderos de acero inoxidable, aunque podrías probarlo en una pequeña parte de un fregadero de otro material.

¿Cómo funciona?

Coge la esponja que utilizas normalmente para lavar el fregadero, mójala y escúrrela un poco, luego ponle una gota de champú. Asegúrate de no echar demasiado, ya que no querrás que salga demasiada espuma, como si te estuvieras lavando el pelo. Tampoco hay que elegir un tipo concreto de champú. Cualquier producto que limpie bien el pelo sirve.

Frótalo en la superficie de acero y verás que, aunque limpies con la esponja, la suciedad se disuelve en la espuma. Después sólo tienes que abrir el grifo y aclarar, y notarás la diferencia: el lavabo vuelve a estar brillante.

El champú es un producto que utilizamos para lavarnos la piel y el pelo. La mayoría de la gente sólo lo utiliza para este fin, pero si prueba a usarlo en la lavadora, nunca volverá atrás. Cuando compre champú, busque el que mejor se adapte a su tipo de cabello. Es importante buscar un champú que sea suave y no contenga parabenos ni siliconas. Si está compuesto sólo por elementos naturales, el champú nos proporcionará un cabello más sano y fuerte. En este caso, también podremos tener un lavado perfecto sin dañarlo. Si tienes que lavar prendas delicadas como seda, lana o tejidos más bien finos, basta con añadir unas gotas de champú a la cuba de la lavadora. No hace falta que utilices las mismas cantidades que de detergente, sino sólo unas gotas. Así ahorrarás mucho dinero. Prepara el lavado suave y después tiende la colada. El champú es estupendo para eliminar suavemente la suciedad y las manchas difíciles de la ropa delicada. Si aún no conoces estos usos alternativos del champú, te los desvelamos.

¿Has probado alguna vez a limpiar tus brochas de maquillaje con champú? Añade un par de gotas de champú a un recipiente con agua tibia. Empapa las brochas y frótalas suavemente con un paño de algodón. Los restos de maquillaje se desprenderán sin esfuerzo y tus brochas quedarán como nuevas. ¿Manchas de maquillaje en la ropa? No te preocupes: actúa rápidamente tratando previamente la mancha con una pequeña cantidad de champú. Frote bien y lave la ropa en la lavadora. No quedará ni rastro de la mancha.