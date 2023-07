El maravilloso mundo del laurel se ha convertido ya casi en un universo propio. Si tradicionalmente han atribuido a esta planta numerosísimas propiedades, más recientemente han sido los estudios científicos los encargados de tratar de corroborar si realmente tiene tales propiedades. Los resultados demuestran, en algunos casos, y apuntan, en otros, a que sí, el laurel tiene muchos de los beneficios que se le atribuyen.

En nuestro día a día en casa nos enfrentamos a pequeños problemas o retos para mantener el hogar en las mejores condiciones. Un desafío que se incrementa, además, si la casa es más grande o si tiene jardín. Pero, a veces, todo lo que se necesita es un pequeño gesto para resolver algunos pequeños problemas que nos son muy conocidos.

Laurel en la aspiradora

Por ejemplo, uno de los problemas que muchos pueden experimentar en el hogar es el de los malos olores. Especialmente en otoño e invierno, cuando no podemos tener las ventanas abiertas durante mucho tiempo para ventilar, se desprenden aromas no deseados en la casa. Sin embargo, el problema también puede producirse en armarios, cajones y muebles como los zapateros u otros objetos que no solemos abrir a causa del polvo y la suciedad.

Para esta situación vuelve a aparecer el laurel como solución. Una vez que lo hayas limpiado todo bien, solo te queda utilizar este truco muy sencillo para que tu casa siga oliendo de maravilla. Coges unas cuantas hojas de laurel y desmenúzalas en la bolsa de la aspiradora o en el receptáculo de la suciedad. A continuación, enciende y utiliza la aspiradora como lo haces normalmente. Entonces, percibirás en el aire un agradable aroma a laurel.

El cubo de agua y laurel como insecticida

Pero la planta de laurel es mucho más que aromática o un buen condimento para muchos guisos. De hecho, si tienes jardín en tu casa, esta aplicación te va a interesar: el laurel es un potente insecticida contra varias especies de las más frecuentes, al mismo tiempo que atrae otras que vienen bien porque son depredadoras de plagas.

Para usar el laurel como insecticida en tu jardín solo tienes que seguir unos pasos: poner las hojas de laurel en un cubo, añadir dos litros de agua hirviendo, tapar el cubo, dejar enfriar, añadir otros ocho litros de agua normal, cubrir parcialmente el cubo y dejarlo reposar durante 48 horas en un lugar fresco y a la sombra. Después ya solo queda colar el líquido y usarlo como insecticida. Además, aguanta varios días en la nevera.

Es importante tener en cuenta las proporciones, que, según páginas especializadas como "Jardineriaon", son de 300 gramos de hojas de laurel frescas (200 gramos si son secas) por cada diez litros de agua, que es la cantidad usada según la fórmula explicada.

Es así cómo poniendo un cubo con agua y hojas de laurel a la sombra obtienes una fórmula que te soluciona varios problemas de tu jardín como son los pulgones, mosquitos, moscas, gorgojos y hormigas. Además, según "Jardineriaon", atrae a mariquitas y vaquitas, depredadores naturales de insectos que son plaga y atacan las plantas.