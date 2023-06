Las mascotas son un miembro más de las familias en muchos hogares. Su cuidado es tan importante como el del resto de labores, y mantener sus espacios limpios es algo fundamental tanto para el mantenimiento de un espacio limpio como para su salud. No obstante, también requiere sus tareas desagradables. Siempre que saques a pasear a tu perro, deberás llevar encima bolsitas para poder recoger sus necesidades. No suele ser una tarea que se disfrute llevándola a cabo, pero es estrictamente necesaria. Hay veces incluso en la que tus mascotas tiendan a tener un pequeño percance y terminen por dejar perdido el suelo de la casa. Estos olores no son precisamente agradables, así que lo más recomendable es limpiarlo cuanto antes a conciencia.

Tanto perros como gatos son miembros imprescindibles de la familia. Por eso, los catálogos de las tiendas y supermercados suelen incluir un apartado específicamente diseñado para ellas y su cuidado. No todo está en cubrir sus necesidades básicas; también es necesario que tu mascota disfrute de tu compañía y reserves un espacio para ellas en casa donde cuenten con juguetes u objetos con los que puedan distraerse por su cuenta. Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Si tienes mascotas y te resulta un problema recoger sus necesidades cada vez que las hacen en la calle, en las tiendas y el catálogo en línea puedes encontrar un recogedor de excrementos para perro gracias al que no tendrás que manipular la bolsa directamente. Se trata de una pinza higiénica que podrás portar en la correa del perro y que cuenta con un recipiente para la recogida y posterior vertido en una bolsa. Tiene un precio de 3,99 euros ya que cuenta con descuento.