Conseguir que el suelo de tu casa quede brillante cuando pasamos la fregona no es tan sencillo como parece. En ocasiones no conseguimos el resultado deseado aunque empleemos los mejores productos del limpieza y la razón puede esconderse en el estado de tu fregona.

Si has estado fregando bastante con el mismo recambio, notarás que tu suelo no queda demasiado limpio. Si no quieres estar constantemente comprando recambios para tu fregona, aquí tienes un truco con el que conseguirás que dure más y que vuelva a dejar tus suelos igual de relucientes que el primer día.

Lo que tendrás que hacer será echar una cápsula de limpiador de lavavajillas al cubo, luego viertes un vaso con amoniaco y dejas que la fregona se impregne de esta fórmula durante 30 minutos. Pasado este tiempo, escurre bien la fregona y deja que se seque. Con este sencillo gesto verás como la fregona volverá a dejar tus suelos brillantes y como nuevos.

Un truco con el que además de ahorrar, conseguirás darle más vida útil a uno de los utensilios que más empleamos en casa.

Este no es el único truco que puedes utilizar para limpiar tu fregona. Existen otras fórmulas igual de infalibles para limpiarla y recuperar su efectividad.