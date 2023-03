Poner la lavadora no siempre tiene los resultados que deseamos. Puede que en alguna ocasión hayas sacado tus prendas después de un buen lavado y hayas comprobado que no ha salido tan limpia como esperabas o incluso te ha pasado que te las has encontrado con mal olor. El problema puede estar en cómo has metido la ropa o la manera en la que mantienes este electrodoméstico.