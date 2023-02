Es uno de los electrodomésticos de los que no se puede prescindir. Dentro se pueden almacenar ciertos alimentos durante poco o mucho tiempo y es muy importante para la seguridad en la nutrición. Sin embargo, un frigorífico necesita mantenimiento porque los problemas están a la orden del día. No sólo hay que comprobar la temperatura sino que es necesario mantenerlo absolutamente limpio por dentro. Todos sabemos lo molesto que puede ser un mal olor interior. En este sentido, es sorprendente lo que ocurre si se mete papel higiénico en la nevera. Probablemente no sepas que se trata de un método que se está haciendo muy popular y que mucha gente ya ha aprendido a hacer.

Es un truco del que no podrás prescindir nunca más y que estarás orgulloso de sugerir a todos tus conocidos. Esto es lo que produce este curioso método. El truco del papel higiénico es muy útil para que la nevera huela bien durante mucho tiempo. Con este pequeño truco siempre olerá bien cuando abras la nevera. En primer lugar, hay que lavar el frigorífico por dentro y desinfectarlo. Ingredientes naturales como el vinagre o el limón son buenos para esto. Una vez que todo esté limpio y seco, es hora de pasar a la acción. Prepara una pequeña mezcla de bicarbonato de sodio y agua, empapa un rollo de papel higiénico por arriba y por abajo y mételo en la nevera. El bicarbonato absorberá cualquier mal olor que se forme con el tiempo y nunca olerá nada. Para utilizar este método, lo mejor es un rollo de papel higiénico porque es pequeño y se puede colocar fácilmente en una esquina de este electrodoméstico. Sin embargo, también puedes utilizar un rollo de papel de cocina, cortado por la mitad. Sólo hay que dar a la mezcla de bicarbonato y agua algo a lo que aferrarse y en lo que permanecer para actuar. El bicarbonato de sodio es muy útil en el hogar porque sus propiedades son extraordinarias. Puede blanquear y limpiar, y es un excelente antiséptico, antifúngico y antibacteriano. Y además absorbe y elimina completamente los malos olores.