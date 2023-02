Si has tenido un descuido al poner la lavadora y cuando has sacado la ropa has comprobado que algunos de tus jerséis habían perdido su tamaño original, no desesperes. Existen una serie de trucos caseros muy sencillos que te ayudarán a recuperar su tamaño de una forma rápida y sin invertir apenas dinero.

Relacionadas El producto de Mercadona que elimina de una sola pasada las pelusas de la ropa