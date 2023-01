En muchas casas, el armario que está debajo del fregadero se convierte en un lugar de almacenaje. La falta de espacio nos lleva a utilizar este hueco para guardar un montón de objetos artículos que, de seguir mucho tiempo ahí, podrían estropearse e incluso llegar a generarte algún problema de salud.

El fregadero suele transportar una gran cantidad de bacterias y humedad que pueden calar en la parte inferior si las tuberías no están en buen estado o las juntas no están selladas correctamente. Por esa razón, no es el mejor sitio para guardar según qué cosas.

Estos son los artículos que no debes guardar debajo del fregadero y lo tienes ahí, lo mejor será que los elimines cuanto antes.

Por un lado, las pastillas para el lavavajillas o los detergentes. Objetos que en todas las casas solemos depositar en ese hueco, aunque no es el lugar para ello. Estos artículos en contacto con la humedad y el calor de este ambiente, pueden estropearse.

También debes evitar guardar allí bolsas, servilletas y cajas, ya se desgastarán rápidamente y terminarán por estropearse.

Los paños que se usan a diario en la cocina para secarte las manos o secar los platos, nunca deberían depositarse ahí debajo ya que pueden ser pasto de bacterias y moho, producido por la humedad.

Está totalmente prohibido guardar objetos eléctricos, ya que si hay fugas de agua lo estropeará e incluso pueden llegar a causar algún tipo de accidente. Tampoco es un buen lugar para guardar alimentos, como cebollas o patatas. No es higiénico y, además, necesitan lugares secos donde estar almacenados.