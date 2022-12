Coser los bajos de un pantalón no siempre es una tarea sencilla. Además, muchas veces es una tortura tener que desempolvar la máquina de coser para hacer algo tan simple. Todos hemos recurrido a una modista, a una madre, o a una abuela para acometer tal tarea, pero eso puede que se termine si te haces con este producto: esta maquina de cose de Lidl, éxito en este 2022.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Pues la marca de supermercados alemana ha incorporado en sus estanterías una máquina de coser que entra en la palma de la mano. Es de la marca Singer y actualmente está rebajada, a un precio de 12.99 euros, por lo que no durará mucho en las tiendas.

Lidl tira el precio de uno de sus productos de cocina con una rebaja de más de cincuenta euros

Los pequeños electrodomésticos de cocina se ha convertido en uno de los éxitos de la marca por su precio. Lidl ofrece tanto opciones de su marca blanca Silvercrest como de otras marcas. Es el caso del rallador eléctrico de Moulinex, al que ha aplicado un rotundo descuento: de costar 94 euros a 39,99. El producto permite rallar verdura de manera automática que se activa pulsando un botón y posee cinco boquillas distintas según lo requerido: rallador fino, rallador grueso, rallador de patatas, rallador de parmesano y cortador fino. El electrodoméstico, de color rojo, solo funciona si está enchufado a la red eléctrica.

Si, por el contrario, optas por el producto de marca blanca, Silvercrest pone a disposición el suyo propio por 27,99 euros, una opción un poco más económica.