No hay nada más engorroso que poner una lavadora y que alguna de las prendas salga encogida. Tu jersey favorito, esos pantalones que siempre te pones o la camisa de los eventos especiales dejan de servir porque has puesto un programa que no se ajusta bien al tejido. En ese momento optas por desprenderte de tus prendas favoritas pero, ya no hará falta porque existe un truco casero con el que podrás devolver la ropa a su tamaño original.

