Con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas comienzan a aparecer también las moscas y los mosquitos. Durante esta época del año solemos ventilar la casa durante más tiempo, dejamos las ventanas abiertas y estos insectos aprovechan la ocasión para colarse y hacer de lo más molesta la vida en el hogar.

Existen diferentes remedios que ayudan a poner fin a los insectos dentro de casa. Las mosquiteras, los insecticidas o las velas con olor son algunos de los más comunes pero su efectividad no siempre es la esperada. Te gastas un montón de dinero en productos que al final no sirven de mucho y que no impiden que las moscas se cuelen por cualquier rendija.

La clave está en utilizar plantas. Son mucho más económicas y duran más que cualquier producto que podamos comprar en el supermercado. Hay varias en concreto que son el remedio que necesitas para evitar que las moscas y los mosquitos entren en tu casa.

Las plantas de albahaca, que son muy comunes para cocinar, tienen un olor desagradable para las moscas e insectos que nos visitan en verano. Puedes colocar algunas cerca de la ventana o incluso en el jardín y así evitaras que entren. Podrás conseguir un remedio natural y barato de mantener los insectos a raya en tu hogar.

También puedes incorporar geranios o crisantemos. Unas plantas que además de ayudarte a decorar mantendrán a los mosquitos y las moscas lejos de tu casa. Tampoco podemos olvidarnos de la citronela. Puedes optar por cultivarla en el jardín o incorporar una planta en tu balcón.