Durante el invierno, muchos hogares pierden humedad debido a la calefacción que nos protege del frío. En ocasiones esto provoca un ambiente reseco que resulta desfavorable ante afecciones respiratorias o resfriados.

Un aparato que nos ayuda a descansar mejor es el humidificador, que mejora el nivel de humedad de la estancia y, por tanto, ablanda las mucosas y ayuda a abrir las vías respiratorias. Este aparato suele estar presente en hogares donde viven bebés o personas de la tercera edad.

Pero en este caso, hemos querido centrar nuestra atención en un humidificador específico. Aquel al que se le pueden añadir esencias como el eucalipto, que ayuda a respirar mejor, o la lavanda, que relaja y favorece el sueño.

¿Qué es y cómo funciona un humidificador con esencias?

Un humidificador con esencias es aquel aparato que cumple la función propia del mismo, es decir, aumenta la humedad del ambiente, pero al que se le pueden incorporar diferentes aceites que proporcionan un agradable olor. Se utilizan en tratamientos de aromaterapia o cromoterapia, ya que algunos incorporan luces LED de diferentes colores para crear ambientes cálidos y relajantes.

La principal diferencia con un dispositivo tradicional es que este no admite esencias, ya que el aceite podría obstruir el motor o dañar las partes plásticas del dispositivo.

En cuanto al sistema de evaporación, los modelos escogidos son humidificadores de vapor frío a través de ultrasonidos. A diferencia de los modelos de vapor caliente, los ultrasonidos hacen vibrar el agua hasta evaporarla sin necesidad de llevarla a ebullición. Es menos ruidoso, no se condensa, no supone un peligro si acercamos la mano al vapor y consume menos vatios.

Una vez se llene el depósito, basta con añadir unas gotitas de esencias hidrosolubles. Algunos modelos incluyen las esencias, pero en la mayoría de ellos hay que comprarlas aparte.

El favorito: BANLVS

El humidificador de esencias favorito de esta comparativa es de la marca Tenswall. Se trata de un aparato actual y bonito en cuanto a diseño que aportará un toque decorativo a cualquier estancia de la casa. Parece más una lámpara que un electrodoméstico. De hecho, se convierte en una estupenda lámpara de noche cuando se ilumina su depósito en siete colores diferentes que pueden fijarse o rotar.

Su calidad/precio y sus prestaciones son lo que le hacen situarse en el top. Para empezar, su tanque de 500 mililitros proporciona hasta 10 horas de vapor ininterrumpido acompañado de un agradable aroma de aceites esenciales que se dispersan por toda la estancia. Basta con incorporar unas gotitas al agua de tu esencia favorita.

Otro de los aspectos que destacan los expertos es su control remoto a través de un mando a distancia que funciona hasta a 3 metros de distancia. De este modo, se puede encender o apagar desde la cama o el sofá. Aunque también podría configurarse para que se apague de manera automática tras una, dos o tres horas de uso. Asimismo, y como sistema de seguridad, se desconecta cuando el depósito se queda sin agua.

El humidificador de Tenswall es adecuado para espacios con tamaños entre 25 y 60 metros cuadrados. Un consejo: selecciona el modo suave para dormir o echar una siesta y el flujo de vapor fuerte para el salón, practicar yoga o en caso de querer concentrarte para estudiar o trabajar.

Quienes los han usado señalan que es ultrasilencioso. Emite tan solo 35 decibelios de sonido. Es decir, apenas es perceptible.

Una buena alternativa: Ckeyin

Ckeyinh, que ocupa el segundo lugar, no es tan estético como el favorito con su acabado efecto madera, pero tiene un tamaño compacto y ofrece un alto rendimiento.

Al igual que el modelo anterior, la humedad se puede ajustar, además de ofrecer un inmejorable bienestar mediante la aromaterapia y la cromoterapia. Incluye seis tipos de aceites esenciales extraídos de la lavanda, el té, la hierba de limón, la menta, el eucalipto y la naranja dulce, así como ocho colores diferentes de luz nocturna.

Tiene una capacidad de 500 mililitros que proporcionan entre 12 y 20 horas de autonomía a baja potencia y de 8 a 11 horas de vapor a alta potencia.

Su temporizador permite configurar el apagado automático a los 60, 120 o 180 minutos. Esta función es muy práctica sobre todo durante la noche ya que, a diferencia del elegido como favorito, no incluye un mando a distancia.

Eso sí, es todavía más silencioso que el BANLVS, emitiendo solo 23 decibelios. Para que te hagas una idea, el ruido que puede percibirse en una biblioteca o en un estudio de grabación.

Por último, también incluye un folleto con diferentes mezclas según lo que necesites en cada momento: respirar mejor, purificar el aire y librarlo de malos olores o aumentar la productividad mientras se estudia o se trabaja en casa.

Compacto y decorativo: Levoit

Hay hogares en los que el espacio brilla por su ausencia, por lo que encontrar un hueco para colocar este tipo de aparatos es complicado.

Como humidificador compacto, su capacidad es menor —de 300 mililitros—, pero resulta perfecta para habitaciones de hasta 30 metros cuadrados.

Aguanta hasta 10 horas funcionando de manera ininterrumpida con posibilidad de configurar el apagado tras una, tres o seis horas de funcionamiento. El aparato también se apagará de forma automática cuando se quede sin agua.

Durante la noche o en momentos en los que se busca la relajación se puede combinar la función de humidificador con la de aromaterapia y cromoterapia. Basta con añadir la esencia hidrosoluble preferida y elegir el color que más te guste entre una gama de siete opciones. A diferencia de otros dispositivos, hay una opción rotativa para que cambie de tonalidad cromática de manera aleatoria.

Los expertos valoran su alta tecnología para conseguir el mínimo sonido durante su funcionamiento. De este modo, conseguirás dormir plácidamente con el humidificador encendido.

Produce menos de 36 dB que incluso los bebés no pueden sentir que está encendido. Permite, además, poner aceites esenciales en caja de aroma para crear un vapor perfumado.

Con WiFi: Maxcio

Los amantes de las nuevas tecnologías y usuarios de asistentes como Alexa o Google Home, quedarán encantados con el humidificador con esencias inteligente de Maxcio.

Olvídate de controles remotos. Solo tienes que sincronizarlo con tu altavoz inteligente para poner en marcha todas sus funciones a través del control de voz como, por ejemplo: ajustar la potencia de salida del vapor de agua en dos niveles, configurar el temporizador para que se apague de manera automática a las 6 o 12 horas o cambiar el color de la luz según el momento del día o de nuestro estado de ánimo. Si el agua se agota, el aparato se apagará de manera automática.

Además, con la APP Smartlife podrás ponerlo en marcha, aunque no estés en casa en ese momento.

Su diseño es muy similar al de Victsing, con efecto madera de roble o 'wenge' a escoger.

En cuanto a su capacidad, el tanque de 400 mililitros le otorga un uso máximo de hasta 12 horas con un gasto entre 30 y 80 ml/h.

Al igual que el resto de modelos, el agua se evapora a través de ultrasonidos. Una tecnología de vapor frío que reduce al mínimo el ruido del aparato.

El mejor precio: Cecotec Pure Aroma Yin Yang

Para terminar esta comparativa, se ha escogido el humidificador de esencias Pure Aroma de Cecotec. Un modelo que también destaca por su estético y decorativo diseño de efecto madera clara (Yin) o madera oscura (Yang). Y, claro, por su competitivo precio sumado a unas estupendas prestaciones.

Se trata de un aparato analógico que se pone en marcha a través de los botones frontales y cuenta con dos tamaños según la estancia o el tiempo de uso.

El tanque, de 150 ml, tiene un temporizador programable de hasta 3 horas. En cambio, el grande alberga un depósito de 300 ml que le otorga autonomía durante 6 horas.

Por lo demás, los dos modelos tienen las mismas características: Cromoterapia a través de 7 tonos LED con brillo ajustable; tecnología de ultrasonidos que evapora el agua con el mínimo ruido; y apagado automático cuando el tanque se queda sin agua.

Aptos para añadir esencias de cualquier tipo, la marca recomienda las hidrosolubles.

Beneficios de la aromaterapia y cromoterapia

La aromaterapia se consigue a través de aceites esenciales que, al evaporarse, aportan algún tipo de beneficio en nuestra salud.

En los humidificadores que aceptan esencias, los aromas por excelencia son el eucalipto o la menta, que ayudan a respirar mejor en procesos catarrales o en personas asmáticas. Pero se han incorporado nuevas plantas terapéuticas como la lavanda, que ayuda a conciliar el sueño; la vainilla o el jazmín, que reducen el estrés y son ideales para terminar un duro día de trabajo; o la flor del naranjo, que mejora la concentración.

Si a un agradable aroma se le añade una luz tenue, la estancia quedará ambientada con colores cálidos o fríos, que también influyen en los estados de ánimo. Por ejemplo, el violeta mejora el rendimiento; el azul funciona como relajante y ayuda al descanso; y el verde rebaja los estados de ansiedad.

A tener en cuenta

Ahora que ya sabemos sus beneficios y cómo funcionan, describiremos los principales aspectos a tener en cuenta para realizar una compra acertada.

La capacidad . Los mililitros del tanque determinan la autonomía del aparato. Los modelos de esta comparativa tienen una capacidad de entre 300 y 500 mililitros y aportan un uso continuado de entre 6 y 20 horas dependiendo de la potencia del flujo de salida del vapor, normalmente regulable en dos posiciones.

. Los mililitros del tanque determinan la autonomía del aparato. Los modelos de esta comparativa tienen una capacidad de entre 300 y 500 mililitros y aportan un uso continuado de entre 6 y 20 horas dependiendo de la potencia del flujo de salida del vapor, normalmente regulable en dos posiciones. El temporizador. El sistema de seguridad de estos aparatos hace que, una vez que el depósito se quede sin agua, se apague de manera automática. No obstante, una de las características más apreciadas por los usuarios es que incluya un temporizador programable con el que escoger el tiempo de uso. Todos los modelos de esta comparativa incluyen esta función.

El sistema de seguridad de estos aparatos hace que, una vez que el depósito se quede sin agua, se apague de manera automática. No obstante, una de las características más apreciadas por los usuarios es que incluya un temporizador programable con el que escoger el tiempo de uso. Todos los modelos de esta comparativa incluyen esta función. El control remoto . Los aparatos sencillos se encienden, se apagan y se programan pulsando los botones situados en el frontal del aparato. Sin embargo, los más sofisticados incorporan un mando a distancia con el que manejarlo sin necesidad de acercarse. Incluso hay un modelo que funciona a través de altavoces inteligentes o aplicaciones móviles. Esta opción es la más recomendada cuando el humidificador de esencias se coloca, por ejemplo, en la habitación de un bebé y queremos evitar entrar en ella por si se despierta.

. Los aparatos sencillos se encienden, se apagan y se programan pulsando los botones situados en el frontal del aparato. Sin embargo, los más sofisticados incorporan un mando a distancia con el que manejarlo sin necesidad de acercarse. Incluso hay un modelo que funciona a través de altavoces inteligentes o aplicaciones móviles. Esta opción es la más recomendada cuando el humidificador de esencias se coloca, por ejemplo, en la habitación de un bebé y queremos evitar entrar en ella por si se despierta. La luz LED . Algunos humidificadores con esencias incorporan una luz LED que cambia de color y crea un ambiente acogedor y relajante. Sirve como cromoterapia y se puede dejar fijo en un determinado color, desconectarse o que cambie aleatoriamente.

. Algunos humidificadores con esencias incorporan una luz LED que cambia de color y crea un ambiente acogedor y relajante. Sirve como cromoterapia y se puede dejar fijo en un determinado color, desconectarse o que cambie aleatoriamente. La limpieza. Aunque hay modelos con diseños que facilitan la limpieza de vez en cuando, es común que, tras un tiempo de uso, aparezcan restos de cal. Los expertos recomiendan utilizar agua destilada para que el aparato no se acabe obstruyendo.

Precio

Los humidificadores de esencias no son aparatos excesivamente caros. Existen modelos muy competitivos con precios que rondan los 20 euros. Los más sofisticados, como, por ejemplo, aquellos que se conectan a los altavoces inteligentes y se activan a través de la voz, alcanzan los 50 euros. Son aparatos que, por su tamaño y diseño, son una buenísima opción de regalo. A nadie le estorbará ni estropeará la estética de su hogar.