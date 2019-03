La bayeta de la que más se habla y que hace más fácil la limpieza de muebles y cristales

En no pocas ocasiones en las labores de limpieza del hogar (como en muchas cosas en la vida) hay que fiarse de los que saben. Los profesionales de la limpieza llevan semanas recomendando en foros de internet una bayeta con la que se limpian de forma rápida y sencilla tanto los cristales como los muebles. ¿El único problema? El precio: este producto (blanco y ecológico de venta en supermercados de la cadena Día), cuesta unos cuatro euros. "Yo me dedico a la limpieza profesional y es mi secreto. También lo utilizo en casa y se la he recomendado a mi madre", señalaba hace unos días una usuaria de este tipo de foros en internet.

El caso es que el citado supermercado no es el único que vende este producto. Otros establecimientos de otras marcas han intentado imitar estaba bayeta siempre con el título de "ecológica" y los que han utilizado estas otras vertientes señalan que también van muy bien.

