Termoterapia: el método para lavar las fresas y que duren toda la semana frescas y sabrosas

¿Cuántas veces has comprado fruta y verdura de aspecto delicioso y no has podido llegar a disfrutarla al completo porque se ha pudrido antes? Esta situación es muy habitual y aunque parece inevitable, en realidad sí hay formas de postergarla.

Una de las frutas que se pocha más rápido son las fresas. Además, como se suelen vender en cajas de kilo o de 500 gramos, en muchas ocasiones ya hay alguna pieza que viene con algo de moho y contagia rápidamente al resto.

Para prolongar el tiempo de aprovechamiento de las fresas, la cocinera Paloma Colás ha compartido con sus más de 500.000 seguidores de Instagram un truco muy efectivo: la termoterapia. A continuación te explicamos en qué consiste.

Cómo aplicar la termoterapia

«La termoterapia consiste en sumergir los frutos durante un minuto en agua 60° escurrir esa agua y luego sumergirlos durante un minuto en agua fría», explica Colás.

El choque entre la temperatura provoca que los microorganismos que habitan los frutos se mueran. Por eso, cuando llegues a casa con tu caja de fresas, lo primero que debes hacer es sumergirlas en un cuenco con agua a alta temperatura y cambiarlas justo después a agua fría.

El siguiente paso es cubrir con papel de cocina una fuente de horno o de cristal y colocar todas las fresas sobre ella. Después hay que taparlo con un trozo de plástico film y agujerearlo con un palillo para que pueda salir la humedad.

La cocinera asegura que con este método las fresas y otras frutas que se pudren rápido, como las uvas o los arándanos, pueden durar toda una semana más frescas. Eso sí, recuerda guardarlas en la nevera. ¿Conocías el truco?