Ni microondas ni agua: el desconocido truco para descongelar la carne rápidamente

Seguro que en alguna que otra ocasión has tenido algún despiste y, en el momento de ponerte a cocinar, te has dado cuenta de que se te había olvidado sacar la carne que ibas a preparar del congelador. En esos casos puede que recurras a utilizar agua caliente o a meterlo en el microondas, pero no son las opciones más recomendadas.

A la hora de descongelar los alimentos es importante seguir unas pautas para evitar cualquier tipo de intoxicación alimentaria y por eso, los expertos recomiendan seguir un sencillo truco que consigue que la carne esté lista para cocinar en minutos para ahorrar tiempo. Existen muchas carnes como la de vacuno o pollo, que al usar agua para descongelarla, las bacterias se multiplican, al igual que usando el microondas, en el que la carne pierde humedad y sabor.

El truco definitivo para tener tu carne lista consiste en usar dos ollas y agua caliente para aplicar presión sobre la pieza congelada y esté lista en minutos. Con esta técnica se mantienen las propiedades del alimento.

El truco definitivo para descongelar la carne rápido