El aviso de un abogado sobre lo que debes hacer si te encuentras esto en la mesa de un restaurante: «Que no os la líen»

Las cartas en papel son una opción cada vez menos recurrida en los restaurantes. Los QR han llegado para quedarse y lo más habitual es toparte con ellos en las mesas. Al escanearlos con tu móvil, te dan acceso a los platos que ofertan sin ofrecerte la alternativa del papel.

Esto está comenzando a acarrear una serie de prácticas por parte de los establecimientos sobre las que ha querido alertar un conocido abogado de TikTok. «Estamos aquí en un restaurante y queremos pedir, pero no atienden en la mesa salvo que escanees este QR. Y lo escaneas y te hacen descargar su propia aplicación, no te dan la carta», explica @lawtips.

«De hecho, cuando intentas usar la versión web salta error, no funciona. Te están forzando a descargar la app. De entrada, es una práctica bastante llamativa, poco habitual, nos obliga a descargarnos una aplicación y a dejar cierta información», asegura.

«Debería o no haber nada o haber una carta física o al menos facilitarte una alternativa, pero lo que no puede es solo haber esto en la mesa. Así que ya sabéis, que no os la líen y no tenéis que dar vuestros datos para pedir una ensañada», alerta.