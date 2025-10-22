¿Qué cubre mi seguro en caso de un apagón?

Un apagón afecta desde las 9.30 horas de este miércoles a numerosos vecinos y empresas de la parroquia viguesa de Coruxo, dejando sin suministro eléctrico a buena parte de la zona. Los cortes comenzaron de forma intermitente hasta que el servicio cayó del todo.

Según ha informado Naturgy por teléfono a sus clientes, la compañía investiga en estos momentos la causa de la incidencia, que estaría afectando a unos 4.000 usuarios, principalmente en el entorno de Fragoselo. Este apagón se produce después del que dejó sin luz la ciudad de Ourense durante el día de ayer.

Los vecinos de la zona comentan que este tipo de situaciones se repiten con cierta frecuencia. Para conocer cómo debemos proceder en estos casos, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué cubre mi seguro en caso de que algo se estropee en mi casa durante un apagón?

Cuándo entra el seguro: las coberturas que debes tener en cuenta

Las subidas de tensión, además de provocar apagones, puede averiar electrodomésticos e incluso afectar a la instalación eléctrica. Ante estas situaciones, lo que debemos comprobar es si nuestro seguro cuenta con cobertura de daños eléctricos.

Aunque este apartado debería cubrir esos daños, las pólizas marcan ciertos límites. En el caso de que se estropeen aparatos que tienen muchos años o que todavía cuentan con garantía, la aseguradora podría desentenderse.

Además, es frecuente que algunas pólizas dejen fuera de su cobertura los fallos generales del suministro; lo que podría provocar que tengas que hacer frente a las reparaciones necesarias si el daño se produce durante un apagón en tu calle o tu barrio.

Los apagones también pueden dar pie a accidentes domésticos. Uno de los ejemplos más claros son los incendios causados por el uso de velas durante el tiempo que estemos sin luz, por lo que será importante contar con una cobertura ante incendios.

Qué debemos saber a la hora de revisar la póliza

Para prevenir este tipo de situaciones, podemos comprobar los siguientes datos de nuestra póliza: