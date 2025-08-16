Un abogado laboralista aclara la polémica con los vuelos de Ryanair: «Es legal que te cobren la maleta de mano»

Si estás preparando las maletas para coger un vuelo e irte de vacaciones, quizá debas tener en cuenta el tamaño de tu equipaje de mano o podrías llevarte un susto.

Cobrar por la maleta de mano es una de las prácticas que utilizan muchas aerolíneas y que más de un pasajero considera abusiva. De hecho, esta práctica ha llegado a ser multada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Sin embargo, el abogado laboralista y divulgador, Xavi Abat (xavi_abat), advierte en uno de sus últimos vídeos en TikTok sobre la vigencia de esta práctica.

Medidas cautelares

El abogado indica que la Justicia ha suspendido la multa impuesta por Consumo a la compañía Ryanair y otras compañías lowcost. «De momento es legal que te cobren la maleta de mano», afirma Abat.

El divulgador explica que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por estas compañías. Por lo tanto, podrán seguir cobrando este extra «hasta que no se resuelva» en un juicio la legalidad de esta práctica.

Abat no augura un buen resultado para los consumidores, afirma que el Consejo Europeo, al que califica como «la mafia de Europa», ha avalado esta práctica por parte de las aerolíneas lowcost.

El abogado señala que «es necesaria una tramitación parlamentaria» por parte del Parlamento Europeo para que esta situación cambie. Y añade: «A no ser que cambien de opinión los diputados europeos, nos van a cobrar por maleta de mano».