Un abogado laboralista aclara la polémica con los vuelos de Ryanair: «Es legal que te cobren la maleta de mano»

La práctica ha estado en el foco del debate después de que Consumo impusiese multas a estas compañías

El cobro del equipaje de mano es una práctica que lleva tiempo a debate.

El cobro del equipaje de mano es una práctica que lleva tiempo a debate. / Envato

Pablo Varela

Si estás preparando las maletas para coger un vuelo e irte de vacaciones, quizá debas tener en cuenta el tamaño de tu equipaje de mano o podrías llevarte un susto.

Cobrar por la maleta de mano es una de las prácticas que utilizan muchas aerolíneas y que más de un pasajero considera abusiva. De hecho, esta práctica ha llegado a ser multada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Sin embargo, el abogado laboralista y divulgador, Xavi Abat (xavi_abat), advierte en uno de sus últimos vídeos en TikTok sobre la vigencia de esta práctica.

La justicia suspende la multa de Consumo a Ryanair y avala el cobro de la maleta de mano

La justicia suspende la multa de Consumo a Ryanair y avala el cobro de la maleta de mano

Medidas cautelares

El abogado indica que la Justicia ha suspendido la multa impuesta por Consumo a la compañía Ryanair y otras compañías lowcost. «De momento es legal que te cobren la maleta de mano», afirma Abat.

El divulgador explica que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por estas compañías. Por lo tanto, podrán seguir cobrando este extra «hasta que no se resuelva» en un juicio la legalidad de esta práctica.

@xavi_abat De momento es legal que te cobren por maleta de mano. #elabogadodetiktok ♬ Emotional Hopeful Epic Piano - DensoMusic

Abat no augura un buen resultado para los consumidores, afirma que el Consejo Europeo, al que califica como «la mafia de Europa», ha avalado esta práctica por parte de las aerolíneas lowcost.

Noticias relacionadas y más

El abogado señala que «es necesaria una tramitación parlamentaria» por parte del Parlamento Europeo para que esta situación cambie. Y añade: «A no ser que cambien de opinión los diputados europeos, nos van a cobrar por maleta de mano».

TEMAS

Tracking Pixel Contents