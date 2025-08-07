Giro en el equipaje de mano de Ryanair: estas son las nuevas medidas del equipaje de mano

La compañía aérea Ryanair ha modificado su política de equipaje de mano gratuito. Desde este agosto, quienes vuelen con la tarifa básica de la compañía podrán llevar un bulto algo más grande. Las nuevas dimensiones para el equipaje de mano gratuito son de 40 x 30 x 20 cm, es decir, cinco centímetros de alto más respecto a la medida anterior (40 x 25 x 20 cm).

La capacidad de la valija también se amplía, pasando de los 20 a los 24 litros. Esta modificación responde a un acuerdo entre aerolíneas con el que buscan establecer un tamaño mínimo común para el equipaje de mano. Estas nuevas medidas sobrepasan de forma leve las que propone la Unión Europea (UE) en su futura normativa sobre esta materia.

¿Qué debo hacer si viajo con Ryanair?

Desde la compañía insisten en que, a pesar de la ampliación del equipaje gratuito, los usuarios deben comprobar las medidas de su bagaje antes de viajar. Si los bultos exceden las medidas, Ryanair aplicará gastos adicionales en el momento del embarque.

La aerolínea irlandesa se mantiene en el centro del debate por sus políticas de cobro por llevar una maleta en cabina. El Ministerio de Consumo impuso una multa a la compañía por esta práctica, la compañía recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó las medidas cautelares.

Mientras el pleito no se resuelva, Ryanair podrá seguir cobrando el equipaje de mano a los pasajeros con tarifas básicas que excedan los límites de tamaño estipulados.