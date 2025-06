La nutricionista Dana Nicolau, sobre comprar sandía cortada en el súper: «Empieza la proliferación de microoorganismos»

El verano se acerca y con él, la temporada de frutas tan sabrosas como la sandía y el melón, que ya han empezado a aparecer en fruterías y supermercados. La sandía es muy apreciada por ser refrescante y rica en agua y sales.

Además, como apunta la Fundación Española de la Nutrición, la sandía «es la fruta que mayor cantidad de agua contiene (95% de su peso), por lo que tiene un bajo contenido energético y, en general, pocos nutrientes, aunque contiene cantidades apreciables de diversas vitaminas y minerales».

El melón, por su parte, también contiene una altísima cantidad de agua (92%) y es una de las frutas con menor contenido energético, aunque aporta potasio, vitamina C y folatos. Además, destacan sus propiedades diuréticas y rehidratantes.

Cuidado si vienen cortadas

Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de comprar estas frutas en el supermercado cuando vienen partidas a la mitad o vendidas en porciones. La corteza actúa como una capa protectora contra contaminantes del entorno y, como advierte la nutricionista Dana Nicolau, «desde el momento en que se abre, empieza la proliferación de microorganismos».

Si las frutas están con la pulpa 'al aire' sin conservarse en frío es cuando surgen los principales problemas. «En el supermercado no nos estamos asegurando de que se esté llevando a cabo una buena manipulación del alimento», apunta.

La nutricionista alerta que podría darse la aparición de bacterias como Escherichia Coli o Listeria.

«El almacenamiento a temperatura ambiente del melón, sandía, papaya y piña cortado por la mitad puede suponer un riesgo sanitario», aclara la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Para que la fruta cortada no suponga un riesgo para la salud, debe conservarse a temperaturas por debajo de 25º C, el tiempo de conservación no debe superar las 3 horas y debe refrigerarse a temperaturas inferiores a 5 º C.