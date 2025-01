El aviso de un carnicero a las personas que compran embutidos o carne al vacío: «Hay mucha gente que lo cree»

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que cada vez más profesiones encuentra una puerta a través de la que conectar con sus clientes. Peluqueros, dentistas, charcuteros... cada vez son más los que se unen a estas plataformas para comunicar y revelar trucos de su trabajo.

En TikTok se ha hecho viral un vídeo de un carnicero en el que alerta a las personas que suelen comprar carne o embutidos envasados al vacío.

«Mucha gente se cree que porque os llevéis la carne al vacío va a durar cien años», comienza diciendo. «Pues no. La carne en vacío, si la carne está fresca, si no se envasa os va a durar de dos a cinco días, según el tipo de animal que sea. Pero si lo queréis envasar en vacío os va a durar una semana o dos semanas».

«Os digo en el frigorífico, que hay mucha gente que se cree que ya lo metes en vacío y ya te dura cuatro o cinco meses. No. Si lo congeláis sí. Pero si no, no», insiste. «Mi recomendación es que si lo vais a consumir en tres o cinco días que no lo envaséis. Si lo vais a consumir en una semana vale. Según qué tipo de carne se puede envasar sin ningún problema».

A la pregunta de un usuario sobre lo que ocurre con los embutidos, responde: «igual 2 a 3 meses y si no lo congelas».