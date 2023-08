Si eres de los que no concibe la vida sin viajar, seguramente conozcas un montón de trucos y tips para disfrutar al máximo de tus escapadas. Pero quizá hay un pequeño truco en el que no has reparado para cuando llegues a la habitación de un hotel o apartamento.

Relacionadas El truco viral de unos viajeros para ahorrar 30 euros volando con Ryanair