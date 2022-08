Mercadona está haciendo cambios. No hay más que darse un paseo por los pasillos para comprobar que muchos de sus productos han desaparecido sin previo aviso. El descontento de los usuarios no deja de plasmarse en redes sociales, donde el perfil de la cadena de supermercados no deja de recibir preguntas sobre un montón de artículos.

Relacionadas Las cápsulas con colágeno de Mercadona más recomendadas para combatir el envejecimiento prematuro