La presentadora de Luar, Aitana del Mar, reflexiona sobre el atuendo de la mayor fiesta de la ciudad: «As galegas baixamos a días tan especiais como a Reconquista de Vigo, en vaqueros»

Este fin de semana las tropas napoleónicas tomarán Vigo durante la celebración de la mayor romería de Galicia. Durante la celebración de la que fue en 1809 la primera ciudad europea en vencer un asedio de las tropas de Napoleón Bonaparte, cientos de vecinos acuden a la fiesta vestidos como los habitantes de la ciudad de aquella época.

Desde hace años, los organizadores instan a los vigueses a que acudan al evento vestidos de esta manera para asegurar que se conserva la tradición de la fiesta más importante de la ciudad olívica.

En este sentido, la periodista viguesa y presentadora del Luar, Aitana del Mar, ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre cómo muchos vamos vestidos a esta fiesta: «As andaluzas se visten de xitanas, as valencianas, de falleras, e as galegas baixamos a días tan especiais como a Reconquista de Vigo, en vaqueros».

Siguiendo con su reflexión, la periodista apunta a que la situación tiene bastante más enjundia. «E todavía peor, porque despois imos á Feria de Abril e tamén nos vestimos de flamencas nós, porque nos encanta e é un traxe fermoso. Vemos que están orgullosísimas do seu traxe e da súa cultura. Pero logo nós na nosa terra, co noso traxe e coa nosa cultura non o facemos», señala del Mar.

Con este llamamiento, la periodista anima a que todo el mundo acuda a la Reconquista vestidos de época y que ella misma lo hará por primera vez. Para finalizar su alegato, del Mar recalca el orgullo por la cultura gallega: «Temos unha das culturas máis fermosas e un traxe que está máis que á altura. Eu sinto que estou perdendo a miña cultura. Con 25 anos vestinme de xitana e non de galega».

En este punto es importante realizar una precisión. Muchos vigueses sí acuden al evento con la ropa de la época y, en el caso por ejemplo de las asociaciones culturales, podemos ver trajes tradicionales muy elaborados. Sin embargo, la ropa de la Reconquista poco tiene que ver con la de otras celebraciones como la Arribada de Baiona.

Para esta celebración, el atuendo de una mujer estaría compuesto por la camisa de lino o chambra, un corsé o xustillo, un mantón, un paño para la cabeza, un mandilón y la toquilla. Para los hombres, el outfit incluye chaleco, camisa de lino, pucha o gorro, faixas y pantalón de lino o pana. En ambos casos se suelen calzar zocos.