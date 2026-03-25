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Devoluciones de Amazon y electrodomésticos a 10 euros: este sábado llega a Galicia el paraíso de las gangas

El almacén se inaugurará este sábado con «palés repletos» y regalos para los 50 primeros clientes

La calle Isaac Peral en A Coruña, donde abrirá la nueva tienda de productos de liquidación de Agrela.

La calle Isaac Peral en A Coruña, donde abrirá la nueva tienda de productos de liquidación de Agrela. / Google Maps

Pablo Varela

Alicia Pardo

Los precios de todo tipo de productos siguen subiendo y los negocios de Galicia se adaptan. Tras el anuncio del posible aterrizaje de Action en Vigo y la popularidad de las tiendas de paquetes perdidos que también han pasado por la ciudad, este sábado aterrizara en A Coruña otra tienda de gangas.

Desde el 28 de marzo, la ciudad herculina acogerá una «nueva zona de oportunidades». Remate Zone, un almacén de liquidaciones de stock y artículos nuevos a bajo precio, ha anunciado su apertura este sábado en el número 36 de Isaac Peral, con «palés repletos» de productos del hogar, herramientas, devoluciones de Amazon y electrodomésticos a partir de 10 euros.

Así será Remate Zone, el nuevo almacén de liquidaciones de Galicia

El precio «de saldo» es el reclamo principal de este nuevo negocio ubicado junto al supermercado Eroskidetrás del parque de Vioño. Una tienda estilo almacén en la que se podrán encontrar toda clase de artículos asequibles, desde perfumería árabe de lujo hasta devoluciones de Amazon con un coste considerablemente menor.

Desde el establecimiento aseguran que «no es una tienda normal», porque «no vienes a comprar, vienes a cazar chollos». «Cada día será como una búsqueda del tesoro, porque nunca sabes qué chollo vas a encontrar», aseguran en sus redes sociales, en el que presentan productos como sandwicheras, picadoras y tostadoras por 10 euros.

Según anuncian, el stock será limitado e irá cambiando rápidamente, lo que hará que cada jornada sea distinta. La primera, este 28 de marzo, tendrá además un detalle para los primeros 50 clientes, que recibirán un regalo con compras superiores a 20 euros.

La hora de apertura será a partir de las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, y de 16.00 a 20.00 horas por las tardes. Esta tienda de liquidación de A Coruña funcionará de miércoles a sábados, aunque, durante el primer mes, también lo hará los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Toda clase de artículos «a precios de remate»

En su apertura, este nuevo almacén de productos de saldo dispondrá de una selección muy variada de artículos. Muchos estarán relacionados con el hogar, como el menaje de cocina o los microondas, pero también habrá juguetes, bicicletas, despertadores y herramientas para estilizar el cabello.

Se trata de un híbrido entre outlet y bazar, que promete tener una buena acogida. Así lo indican por el momento sus redes sociales, que ya rozan los 4.000 seguidores sin ni siquiera haber abierto.

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La mayoría son, probablemente, coruñeses a la espera de obtener un buen precio por ese artículo que se les sale de presupuesto en otras tiendas. El sábado podrán hacer su primer intento de encontrarlo y salir, como promete el local, «con el carrito lleno por mucho menos» de lo que imaginan.

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