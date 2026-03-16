Últimas horas de las Ofertas de Primavera de Amazon: chollos para renovar tu cocina y tu hogar

La cuenta atrás ya ha empezado: quedan apenas unas horas para que termine la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon y, con ella, una de las mejores oportunidades del año para renovar tu cocina y tu hogar sin gastar de más.

Es el momento perfecto para hacerte con esos pequeños electrodomésticos que llevas tiempo mirando, mejorar tus utensilios de cocina o darle un aire nuevo a tu casa con productos prácticos y funcionales. Además, muchos de los artículos más buscados (desde freidoras de aire hasta robots aspiradores) están ahora con descuentos que rara vez se ven fuera de estas campañas.

Si estabas esperando la señal para darte un capricho útil o adelantarte a futuras necesidades del hogar, esta es: porque cuando el reloj llegue a cero, las ofertas desaparecerán.

Por solo 19 euros, hazte con estos 48 megarollos de papel higiénico de Scottex

Es un básico que nunca está de más tener, más si está a este increíble precio. Sobre todo, si es como estos que en Scottex Megarollo es el doble de largo, lo que supone menos cambios de rollo. Además, lo que se caracteriza es que cuenta con una textura Onda Suave.

Rebajada más de 600 euros: la televisión TCL con una excepcional calidad de imagen

Con más de 600 euros de descuento, esta televisión se convierte en una oportunidad única. Su tecnología de retroiluminación exclusiva ofrece imágenes impresionantemente vivas, con colores realistas y un contraste ultraalto que transforma cualquier escena en una experiencia cinematográfica. Pero no solo brilla la imagen: su sistema de sonido ofrece una calidad envolvente sin necesidad de saturar la habitación ni molestar a los muebles.

Amazon Echo Spot: el despertador inteligente con Alexa y sonido de calidad

El Amazon Echo Spot es un despertador inteligente con Alexa integrada, ideal para tu dormitorio, cocina u oficina. Su pantalla táctil muestra la hora, el clima y te permite controlar tus dispositivos inteligentes fácilmente.

Con él puedes poner alarmas, reproducir música, escuchar noticias o consultar el estado del tiempo solo con tu voz. Su diseño compacto y sonido claro lo hacen práctico y funcional para el día a día.

El colchón para verano e invierno a un precio irresistible

Este colchón de 90x190 cm ofrece un descanso cómodo y adaptado a todo el año. Con firmeza equilibrada y materiales hipoalergénicos, cuida tu postura y te permite dormir de manera confortable.

Ideal para quienes buscan un colchón práctico, cómodo y saludable, que se adapte tanto al verano como al invierno.

Por 75 euros, el tendedero Vileda extensible perfecto para los días de lluvias y las coladas pendientes

El tendedero extensible Vileda Infinity Flex es el aliado perfecto para secar la ropa incluso en días de lluvia o con coladas abundantes. Su diseño telescópico ofrece hasta 30 metros de cuerda, ideal para prendas grandes como sábanas, manteles o ropa larga.

Sus alas altas y resistentes permiten colgar más ropa de manera ordenada, incluyendo pantalones y prendas adicionales, mientras que los soportes rojos reforzados garantizan estabilidad y seguridad, evitando vuelcos.

Secar varias cargas al mismo tiempo se vuelve sencillo, práctico y eficiente.

Con Vileda Infinity Flex, la ropa se mantiene organizada y seca sin complicaciones, convirtiéndose en un accesorio de hogar imprescindible que combina funcionalidad, diseño inteligente y comodidad para la rutina diaria.

Por menos de 7 euros, el set de cuchillos Arco que siempre agotan stock

Su hoja ha sido fabricada utilizando una técnica patentada por ARCOS llamada Nitrum, que proporciona una mayor durabilidad, dureza y precisión en el corte, Puede cortar todo tipo de alimentos con facilidad: verduras, salchichas, pan, carne, pescado.

Deko rebaja su completísima caja de herramientas a precio mínimo

Perfecta para quienes buscan tener una caja de herramientas completísima, una que le permita dejar de tener una o dos piezas repartidas entre los estantes del armario.

En concreto, esta completa caja cuenta con un destonillador eléctrico, perfecto para perforar madera y plástico (equipado con cargador universal), alicates, metro, martillo, llave inglesa y un destornillador (con distintas brocas)... todo eso por 47 euros. Cuando, de normal, cada pieza roza los 20 euros.

Por 22 euros, 146 pastillas de Finish All-in-1 para una vajilla reluciente

Las pastillas Finish All‑in‑1 Extra facilitan la limpieza del lavavajillas, dejando platos, vasos y utensilios impecables. Eliminan restos de comida difíciles, cuidan la cristalería y mantienen el brillo sin necesidad de prelavado.

Ahora con un gran descuento, este tipo de productos son los que siempre se necesitan y se gastan rápido, así que es el momento perfecto para comprarlo y mantener tu lavavajillas listo para cada uso.

Amazon liquida esta cafetera De'Longhi que incluye tres cajas de cápsulas de café

Preparar café de calidad en casa nunca ha sido tan sencillo. Con esta máquina de cápsulas, basta pulsar un botón para disfrutar de una bebida intensa, con cápsulas que conservan perfectamente el sabor y aroma del café.

Su diseño compacto se adapta a cualquier rincón de la cocina, mientras que la bomba de 15 bares garantiza una extracción óptima en cada taza. Además, incluye función ECO, que apaga la máquina tras un minuto de inactividad, ofreciendo comodidad, eficiencia y un café siempre delicioso, listo para cualquier momento del día.

Olvídate de barrer y fregar con este robot aspirador y friegasuelos 4 en 1

Olvídate de lo que eran las pelusas y el polvo, y adiós a lo que significa fregar con este práctico robot aspirador. Alcanzado su precio mínimo histórico, podrás hacerte con este robot aspirador de Tapo que roza las 10.000 valoraciones.

Garantizando que el robot aspire el polvo, el pelo de las mascotas, las migas y otros residuos. La parte positiva es que, una vez que el mapa ha sido escaneado y editado, puedes bloquear una o estancia para evitar que el robot pase por ahí. De la misma manera, puedes programar limpiar una habitación de manera específica.

La plancha de vapor de Rowenta al 40% de descuento

El cepillo de vapor de Rowenta es un cepillo compacto y potente de 1300 W, ideal para planchar, purificar y eliminar pelusas o pelos de ropa y textiles. Su salida de vapor de hasta 20 g/min facilita alisar tejidos mientras elimina bacterias y olores.

Gracias a sus cabezales reversibles y diseño portátil, es perfecto para usar en casa o llevar de viaje. Además, su manejo ligero y práctico permite llegar a zonas difíciles con facilidad.

Por solo 7 euros: la báscula de cocina que te ayudará a medir bien las cantidades

Exclusiva de Amazon, esta báscula de cocina combina precisión y funcionalidad. Sus cuatro sensores permiten medir hasta 5 000 g, mientras que las seis unidades de medida facilitan el pesaje de sólidos y líquidos con total comodidad.

La función de tara permite usar distintos recipientes sin complicaciones, y su superficie de acero inoxidable asegura una limpieza rápida y sencilla.

La pantalla LCD retroiluminada ofrece una lectura clara, mientras que las alertas de rango de peso y batería baja, junto con el apagado automático tras tres minutos de inactividad, optimizan el consumo energético.

Una de las grandes ofertas de primavera: Amazon Fire TV Stick HD a 26 euros

El Fire TV Stick 4K Select es uno de los reproductores multimedia más recientes de Amazon y ya está destacando por su gran relación calidad-precio.

A simple vista mantiene el diseño clásico, pero la verdadera evolución está en su interior. Sigue siendo el dispositivo perfecto para dar una segunda vida a cualquier televisor, proyector o monitor con puerto HDMI, permitiéndote acceder fácilmente a tus plataformas de streaming favoritas. Su gran novedad es el sistema operativo VegaOS, basado en Linux, que mejora el rendimiento y la experiencia de uso. Un pequeño dispositivo que transforma cualquier pantalla en un completo centro de entretenimiento doméstico.

Por solo 16 euros, el pack de 30 perchas antideslizantes de terciopelo de Songmics

Con el cambio de armario a la vuelta de la esquina, este pack de 30 perchas de terciopelo se convierte en un aliado imprescindible.

A pesar de ser delgadas, destacan por su resistencia y cuentan con un gancho giratorio que facilita colgar y organizar la ropa con comodidad y estilo, optimizando el espacio del armario sin renunciar a elegancia.

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