Carne de jabalí: cómo cocinar este ingrediente tan singular y qué propiedades tiene

Galicia es una de las regiones europeas con mayor densidad de jabalíes de Europa y su caza ha garantizado en los últimos años que su carne nunca falte en los restaurantes de la región. Sin embargo, el 70% de la carne de jabalí que se procesa en Galicia termina en mercados europeos y no parece asentarse como un ingrediente habitual para el consumo doméstico.

La carne de de este mamífero es carne de caza mayor, magra, de color rojo intenso y sabor más intenso aún; similar al del cerdo pero con más cuerpo. Sus características la convierten en un bocado perfecto para preparaciones como estofados, guisos y asados; elaboraciones que ablandan la firmeza de estas carnes.

Aunque es un ingrediente que no falta, muchas personas desconocen cómo prepararlo en casa, con qué marida bien y qué propiedades tiene.

Cómo cocinar y maridar la carne de jabalí

La carne de jabalí es apreciada en la cocina por su sabor intenso, que recuerda a la carne de cerdo pero con un carácter más profundo. Una de las mejores formas de tratar esta carne es marinarla antes de cocinar para ablandar la carne y lograr un sabor más equilibrado.

Los ingredientes que mejor maridan con la carne de jabalí son el vino tinto, hierbas aromáticas como el romero, el tomillo y el laurel, además de ajo y especia al gusto. Este tipo de preparación aporta aroma y reduce posibles notas demasiado fuertes de la carne, especialmente en las piezas provenientes de ejemplares adultos.

En cuanto a las combinaciones, la carne de jabalí funciona especialmente bien con ingredientes que aportan dulzor o acidez para equilibrar su potencia. Las salsas a base de frutas como manzana, ciruelas, frutos rojos o castañas son las más tradicionales, en la línea de muchos platos de caza. También es habitual acompañarla con purés, setas salteadas o guisos con vino y verduras de temporada.

La clave para conseguir el mejor sabor está en el tiempo. Preparaciones como estofados largos o asados al horno logran dejar la carne en el punto justo de textura y aroma. Ahora bien, no son nada desdeñables los embutidos artesanales permiten aprovechar la textura firme y el sabor intenso del jabalí.

Propiedades de la carne de jabalí

Más allá de su sabor, el jabalí también es una gran fuente de nutrientes. A pesar de la creencia de que el jabalí es un alimento graso, la realidad es que se trata de una carne bastante magra, caracterizada por un alto contenido en proteínas de alto valor biológico, necesarias para el desarrollo de músculos sanos. Esto lo diferencia del cerdo que, siendo de la misma familia, es una carne más grasa.

El jabalí también es rico en potasio, necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Asimismo, el contenido en vitaminas y selenio de esta carne refuerzan el buen funcionamiento del sistema cardiovascular y la circulación sanguínea.

En los casos en los que el jabalí provenga de la caza, se recomienda que antes de consumir sea analizado por un veterinario para asegurar que la carne no contiene el parásito triquina. Además, es aconsejable que esta sea bien cocinada para eliminar cualquier germen, según la Fundación Española de Nutrición.