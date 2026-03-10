'El Grand Prix del Verano' 2026 empieza su casting: estos dos pueblos gallegos buscan participantes de entre 18 y 35 años
Estas dos localidades del sur de Galicia ya han anunciado que se presentan al casting para representar a la comunidad en la próxima edición
El mítico Grand Prix del Verano ya calienta motores para volver este 2026. Tras su exitoso regreso en 2023, el programa presentado por Ramón García empieza a buscar participantes en dos pueblos de Galicia.
Este año el programa reunirá a 12 nuevas localidades de toda España, teniendo a dos municipios gallegos del sur de la comunidad entre sus posibles candidatos.
Tras el paso de Celanova en la edición del pasado verano, Ribadavia (Ourense) y Mondariz (Pontevedra) podrían participar en la edición del próximo verano como representantes de Galicia.
Ribadavia y Mondariz buscan participantes
Los concellos de Ribadavia y Mondariz han comunicado a través de sus redes sociales que buscan a jóvenes de entre 18 y 35 años para participar en este popular concurso.
«¿Tienes entre 18 y 35 años, estás empadronado en Ribadavia y practicas deporte habitualmente? Esta es tu oportunidad de presentar a Ribadavia en uno de los programas más divertidos y míticos de la televisión», reza el comunicado de la localidad ourensana. Como señalan, buscan a 35 personas «energía, espíritu de equipo y muchas ganas de pasarlo bien». Los interesados podrán enviar un correo electrónico a culturaribadavia@gmail.com hasta el 9 de marzo indicando el nombre, edad y número de teléfono.
Por su parte, el Concello de Mondariz ya ha grabado el vídeo promocional de los concellos gallegos que competirán para representar a Galicia en la edición de este año. Siguiendo el requisito de contar con personas empadronadas en la villa, en la producción participaron 5 personas entrevistadas y 70 personas de público. Así mismo, continúan buscando a los 35 jóvenes mondaricenses de entre 18 y 35 años que los representarán en el concurso, de entre los cuales se elegirá a un capitán o capitana que lleve la voz cantante durante el programa.
La producción de RTVE en colaboración con EuroTV Producciones volverá a contar con Ramón García como maestro de ceremonias. Como ya pudimos ver en las ediciones de estos últimos años, a los juegos clásicos como 'la patata caliente' o 'los troncos locos', se les sumarán pruebas divertidas e innovadoras. «El formato mantendrá su espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representa», apuntan desde RTVE.
