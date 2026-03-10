'El Grand Prix del Verano' 2026 empieza su casting: estos dos pueblos gallegos buscan participantes de entre 18 y 35 años

El mítico Grand Prix del Verano ya calienta motores para volver este 2026. Tras su exitoso regreso en 2023, el programa presentado por Ramón García empieza a buscar participantes en dos pueblos de Galicia.

Este año el programa reunirá a 12 nuevas localidades de toda España, teniendo a dos municipios gallegos del sur de la comunidad entre sus posibles candidatos.

Tras el paso de Celanova en la edición del pasado verano, Ribadavia (Ourense) y Mondariz (Pontevedra) podrían participar en la edición del próximo verano como representantes de Galicia.

Ribadavia y Mondariz buscan participantes

Los concellos de Ribadavia y Mondariz han comunicado a través de sus redes sociales que buscan a jóvenes de entre 18 y 35 años para participar en este popular concurso.

«¿Tienes entre 18 y 35 años, estás empadronado en Ribadavia y practicas deporte habitualmente? Esta es tu oportunidad de presentar a Ribadavia en uno de los programas más divertidos y míticos de la televisión», reza el comunicado de la localidad ourensana. Como señalan, buscan a 35 personas «energía, espíritu de equipo y muchas ganas de pasarlo bien». Los interesados podrán enviar un correo electrónico a culturaribadavia@gmail.com hasta el 9 de marzo indicando el nombre, edad y número de teléfono.

Por su parte, el Concello de Mondariz ya ha grabado el vídeo promocional de los concellos gallegos que competirán para representar a Galicia en la edición de este año. Siguiendo el requisito de contar con personas empadronadas en la villa, en la producción participaron 5 personas entrevistadas y 70 personas de público. Así mismo, continúan buscando a los 35 jóvenes mondaricenses de entre 18 y 35 años que los representarán en el concurso, de entre los cuales se elegirá a un capitán o capitana que lleve la voz cantante durante el programa.

La producción de RTVE en colaboración con EuroTV Producciones volverá a contar con Ramón García como maestro de ceremonias. Como ya pudimos ver en las ediciones de estos últimos años, a los juegos clásicos como 'la patata caliente' o 'los troncos locos', se les sumarán pruebas divertidas e innovadoras. «El formato mantendrá su espíritu de siempre: muchas risas, caídas memorables y una competición divertida y familiar, en la que los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representa», apuntan desde RTVE.